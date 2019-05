Exclusief voor abonnees Michael Verschueren: “Vincent wordt de baas” PJC/MJR/SK/KTH

20 mei 2019

06u30 0 Jupiler Pro League Het schijnbaar onmogelijke waargemaakt. Anderlecht haalt clubicoon Vincent Kompany (33) voor de komende drie jaar als trainer-speler.

Straffe stunt.

Vincent Kompany terug naar ­Anderlecht: da’s een goednieuwsshow. In eerste instantie de fans ­waren laaiend enthousiast. Op ­sociale media, maar ook in de ­Ghelamco Arena. ­«Here’s to you, Vincent Kompany, Sporting loves you more than you will know», klonk het. En ook nog: ­«Kompany, olé olé.» Van vuurpijlen en fluit­concerten naar steun voor de ­nieuwe coach vanuit het supportersvak: dan weet je als bestuur dat je iets zots gedaan hebt.

