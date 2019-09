Michael Verschueren hekelt manier waarop hij naast Diagne greep: “Had niet gedaan wat Club deed”

PJC/NP

04 september 2019

05u01 1 Jupiler Pro League Een breuklijn. Anderlechtmanager ­Verschueren betreurt de houding en kaping van Club Brugge in het dossier-Diagne enorm. “In hun geval had ik minstens eens gebeld.”

Wat volgt, is volgens Michael Verschueren “allerminst een oorlogsverklaring”. “Want wat Brugge deed, is in se niet verkeerd.” Maar dat Anderlecht het niet plezant vond, da’s nog te zacht uitgedrukt.

Verschueren: “Ik zal vertellen hoe het allemaal verlopen is. Vorige week was ik in ­Monaco. Daar heb ik woensdagnacht onderhandeld met de mensen van Galatasaray. Dat is zeer vlot verlopen, we hadden erg snel een akkoord over een huurtransfer voor Mbaye Diagne. Op donderdag zouden we dat allemaal op papier zetten, wat we ook gedaan hebben. Ook met de speler vonden we vervolgens een overeenkomst. Het enige wat nog moest gebeuren, was de onder­tekening van de contracten tussen alle ­partijen.”

“Zondagavond hebben we alle documenten naar Galatasaray gestuurd”, vervolgt ­Verschueren. “De verschillende makelaars van de speler hadden dan weer gevraagd om hotelkamers te boeken — maandag zou ­Diagne zijn medische testen afleggen — en om hen te komen halen op de luchthaven en in Brussel-Zuid. Onze teammanagers stonden op die locaties te wachten. Na een uur belden zij: ‘De speler is er niet.’ Bizar, vond ik dat. Ik begon te telefoneren, maar kon ­niemand bereiken. Tot ik ineens een inkomende oproep kreeg...”

Het was de directie van Galatasaray. “‘Sorry, we hebben een bod van Brugge aanvaard, Mbaye heeft gekozen voor die club’, klonk het. Ik begreep het niet. Ondertussen hoorde ik dat de speler de teammanager was ­gepasseerd met een kap over zijn hoofd. Tja, dan begin ik me toch vragen te stellen.”

Onze realiteit is dat er op het einde van de mercato geen negen kwam. Dat is mijn verantwoordelijkheid Michael Verschueren

Contact met Club Brugge had Verschueren niet. “Dat was niet aan mij. Als Brugge wist dat Anderlecht een akkoord had, dan is dat jammerlijk. In hun plek had ik het niet ­gedaan. Ik had dan minstens eens gebeld. (kalm) We zitten vaak samen bij de Pro League, we kennen mekaar, hé. Ik vind het not done.”

Verschueren trekt er zijn conclusies uit. “We moeten in de toekomst echt vermijden dat onze plannen in de kranten staan. Daarom ook werken we intern soms met schuil­namen. Was de komst van Vincent voortijdig uitgelekt, dan had Bart Verhaeghe hem misschien bij Brugge gewild.”

Uiteindelijk bleef Anderlecht achter zonder nieuwe spits, Papis Cissé (34) van Alanya­spor bleek onhaalbaar. “De Turken wilden hem niet lossen. Dat was anders dan Diagne. In dat dossier was het misschien een nadeel dat we geen Champions League spelen. We zullen zien of Diagne slaagt, Brugge heeft al 7 of 8 aanvallers. Je kunt je afvragen hoe dat allemaal zal verlopen, maar dat is hun realiteit. De onze is dat er op het einde van de mercato geen negen kwam. Dat is mijn verantwoordelijkheid.”

Club: “Er was geen akkoord met Anderlecht”

Club Brugge reageert sereen. Het ­benadrukt dat Anderlecht op geen enkel ­niveau een akkoord had over Diagne. Niet met de speler, niet met zijn entourage en niet met Galatasaray. Club verwijst daarbij naar de communicatie van Galatasaray SK, dat als beursgenoteerd bedrijf ­verplicht zou zijn om, zodra de onderhandelingen met een club concreet zijn, dat ook publiek te maken. De Turkse topclub deed dat zondagavond, toen het zo goed als rond was met Club. Over Anderlecht werd niet gesproken. Verder onthoudt Club zich van commentaar. Blauw-zwart wil de transfer van Diagne samen met de afgelopen mercato achter zich laten en zich weer focussen op het sportieve. (NP)