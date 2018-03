Mevrouw Harbaoui interviewt haar man over zijn WK-droom: "Scoren tegen België zou zo speciaal zijn..." Mathieu Goedefroy

14 maart 2018

Nul n’est prophète en son pays, luidt een Tunesisch spreekwoord. Terwijl Hamdi Harbaoui (33) in ons land de doelpunten aan mekaar rijgt, ziet zijn bondscoach hem voorlopig niet staan. Pijnlijk, weet zijn vrouw, een bekende Tunesische journaliste. Speciaal voor deze krant interviewt zij haar man over zijn dromen voor het WK, maar ook over de voor hem wel heel speciale wedstrijd tegen zijn tweede thuisland België: "Als ik tegen België zou spelen én scoren, dat zou zo speciaal zijn..."

