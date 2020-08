Meteen sensatie: kampioen Club Brugge onderuit tegen Charleroi, Morioka straft blunder van Mechele genadeloos af TTV/GVS

08 augustus 2020

18u26 40 Club Brugge CLU CLU 0 einde 1 CHA CHA Charleroi Jupiler Pro League Wat is er aan de hand met Club Brugge? Na de verloren bekerfinale ging blauw-zwart nu zelfs thuis tegen Charleroi onderuit. Twee slappe prestaties met twee dure nederlagen als gevolg.

Alle ogen op Olympia gericht vanmiddag, waar Club Brugge en Charleroi de nieuwe competitie op gang trapten. Blauw-zwart deed dat met Badji voorin en ook Dennis binnen de lijnen - twee jongens die vorige week op de Heizel niet de voorkeur kregen. Mata en Balanta, beiden zichtbaar geen honderd procent tijdens de bekerfinale, bleven staan. Weinig of geen nieuwe gezichten bij de Carolo’s, behalve dan dat van Guillaume Gillet, terug van weggeweest.

Club was een reactie verschuldigd en startte in stijl. Na vier minuten zonderde Vanaken debutant Badji af voor Penneteau, maar de bezoekende doelman redde goed. Nog in het openingskwartier ging een goed schot van Sobol maar net naast. Pech voor blauw-zwart na twintig minuten: Deli moest geblesseerd naar de kant, Ricca nam zijn plaats in. Na de drankpauze schonk Vanaken ook Dennis een unieke kans, maar opnieuw bracht Penneteau redding. Het tweede deel van de eerste helft was een pak minder. Club nam gas terug, Charleroi deed werkelijk niets in offensief opzicht. Vlak voor de rust kreeg Fall dan toch ook een goeie schietkans, maar Mignolet deed wat van hem verwacht wordt.

Het niveau werd er na de rust niet beter op, al kregen beide teams de kans om de score te openen. Gholizadeh talmde te lang om een goeie counter af te ronden, Vanaken kopte over nadat Penneteau zich verkeek op een hoge voorzet. Club voetbalde allesbehalve soepel, terwijl bij Charleroi aan de overzijde de overtuiging ontbrak. Eén keer veerde het Henegouwse bestuur recht, maar de kopbal van Dessoleil ging net naast.

Blunder Mechele

Opschudding bij ingang van het slotkwartier. Mechele leverde de bal zomaar in bij Morioka, die uit het niets oog in oog met Mignolet kwam te staan. De middenvelder, tot dan toe niet echt in de wedstrijd, trapte Charleroi zonder aarzelen op voorsprong. Een domper van formaat voor Club, dat al de ganse match tegen zichzelf liep te voetballen. Clement bracht nog Schrijvers en De Ketelaere, maar voor verandering zorgde dat niet. Club liep voor de tweede week op rij tegen een nederlaag aan nadat het ver onder de norm bleef. Als de mot er na de bekerfinale nog niet in zat, dan is dat na deze prestatie nu zeker het geval.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.