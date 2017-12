Meteen de catacomben in: Vanhaezebrouck viert zege uit respect voor ex-club in de luwte Niels Poissonnier

06u00 121 Photonews Handdruk van Vanhaezebrouck voor Buffalo Kenneth Saief. Renato Neto kijkt al lachend toe. Jupiler Pro League Juichen deed Hein Vanhaezebrouck gisteravond ingetogen na de 1-0 zege. Wegens te veel respect voor zijn ex-club die hij én hem grootmaakte.

Vanhaezebrouck was ook anoniem aan de avond begonnen. Weggedoken in de catacomben tijdens de opwarming keuvelde hij wat bij met zijn gewezen vertrouwelingen. De mannen die hem drie maanden terug een sms’je stuurden om hem te bedanken – nadat Hein had laten weten dat hij het niet meer zag zitten bij de Buffalo’s – , maar nooit iets terugkregen.

Photonews Wat keuvelen met fysiektrainer van de Buffalo's Stijn Matthys.

Photonews Met Renato Neto.

De traditionele handdruk vooraf verliep dan weer zakelijk. Geen humoristische noot, die zou tijdens de match wel veelvuldig volgen.

Halfweg de eerste helft mocht Olivier even mee gniffelen, nadat hij een overtreding had gesimuleerd. Deschacht ging Vanderhaeghe niet veel later een hand geven. Zo gaat dat met vrienden die samen op vakantie trekken.

Photonews Hein met Deschacht en Neto na de wedstrijd.

Een zuinige, maar o zo deugddoende 1-0, na een goal van Hanni. Eén die de bank van Anderlecht deed ontploffen, uitgezonderd Vanhaezebrouck. Discreet juichte hij, goed wetende dat enkele meters achter hem de man zat waar hij veel aan te danken heeft: AA Gent-voorzitter Ivan De Witte. Uit respect voor hem en voor de rest van de Buffalo’s hield Vanhaezebrouck zich in. ’t Was na het laatste fluitsignaal niet anders. Hein dook na de verplichte felicitaties van zijn staf meteen de catacomben in. Weg van de camera’s. Vierend in de luwte.

Photonews Gelukwensen voor teammanager Freddy Delcourt, sinds zondag op pensioen.

Photonews Met Kenneth Saief.

Photo News Vierde ref Christoph Dierick kijkt al lachend toe hoe HVH en YVH elkaar de hand schudden.

Photo News Met ref Wim Smet.

BELGA