Met zijn tienen had Anderlecht exact dezelfde wedstrijd afgeleverd: Teo alwéér onmachtig Stijn Joris

16 februari 2018

Vanhaezebrouck gunde Teodorczyk in Haspengouw nog eens 90 minuten en vandaag beklaagt hij het zich ongetwijfeld. Met zijn tienen had Anderlecht exact dezelfde wedstrijd afgeleverd.

Voor het eerst in vier duels dropte Vanhaezebrouck Teodorczyk nog eens in de ploeg. Bij zijn laatste basisplek tegen Waasland-Beveren was hij goed voor een goal, maar de Pool wist zijn coach niet te overtuigen. De drie daaropvolgende matchen ging hij van de bank naar de tribune en terug. Hoopte Hein hem daarmee te prikkelen en er op Stayen de vruchten van te plukken? Nou, geprikkeld was niet het bijvoeglijk naamwoord dat je gisteren aan Teodorczyk kon linken. Heel even leek hij er zin in te hebben. Na de vuurwerk-onderbreking dook hij als eerste weer op uit de spelerstunnel. Met een handgebaar jutte hij het uitvak nog wat meer op. Zou Teo dan ook ontploffen? Een keertje wel. Toen Sá een gevaarlijke tackle op Dussaut uitvoerde en er discussie ontstond. Teo moeide zich met de debatten. De protesterende Teixeira riep hij tot de orde. De Portugees is geen koorknaapje, maar een flinke duw van Teodorczyk kreeg hem toch tegen de grond. Tot zover het pepergehalte van zijn wedstrijd.

Dieper tastte hij niet in de energiereserves. De luchtduels vocht hij te slap uit en de kilometer­teller joeg hij ook niet de hoogte in. Een nonchalante kaats of een slordige controle. Een keer bood hij zijn ploegmaats iets. Een knappe aflegger voor Bruno, de beste kans voor RSCA, maar het schot stierf tegen een Truiens been. Teo vloekte, bijna even hard als de knalgele schoenen met zijn paarse plunje. Tekenend was een volgende fase. De Truiense verdediging liet hem aan de bal in de zestien. Hij kon zijn opties afwegen, maar koos voor een slap voorzetje dat eenvoudig werd afgeblokt. Verbazen zou het ons niet, mocht Vanhaezebrouck een keertje gedacht hebben: ‘Geef me dan die Akpom maar.’ De nieuwe spits van STVV was een lastpak voor Spajic en de zijnen.

Vanhaezebrouck voerde zijn drie wissels door en liet Teo staan. Bij gebrek aan waardige alternatieven, durven we vermoeden. Met Morioka en Dauda bracht hij twee jongens die iets meer moesten aansluiten bij de Poolse spits. Het bracht geen zoden aan de dijk. Teo­dorczyk bleef meer met zichzelf bezig dan met de bal. Hij bleef erbij lopen alsof hij fin de carrière was. Hoopvol uitkijkend naar het laatste fluitsignaal en aftellend naar het einde van het seizoen. Die indruk gaf hij toch. Acht keer klapte hij nog in de handen voor de bezoekende fans om nadien tot bij hen te wandelen en een troostende knuffel in ontvangst te nemen.