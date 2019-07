Met Mikael Lustig heeft AA Gent er een leider bij: “Ik hoef geen kapiteinsband om mijn mond open te doen” Rudy Nuyens in Nederland

11 juli 2019

08u52 0 Jupiler Pro League Mangelde het AA Gent vorig seizoen aan spelers die de ploeg in moeilijke omstandigheden op sleeptouw namen, dan hebben de Buffalo’s er in de figuur van Mikael Lustig (32) een leidersfiguur bij.

Vier jaar Rosenborg, acht jaar Celtic Glasgow. Met Mikael Lustig heeft AA Gent een vat vol ervaring in huis gehaald. “Ik wist niet veel over AA Gent, maar toen ze mij contacteerden, nam ik contact op met Erik Johansson, die hier een paar jaar geleden nog voetbalde”, vertelt Lustig. “Ik dacht op dat moment nog dat ik ofwel in Glasgow zou blijven of terug zou keren naar Zweden. Maar hoe meer ik over Gent te weten kwam, hoe leuker deze club mij leek. Ik sprak met sportmanager Peter Verbeke, dat voelde goed aan. Eric Smith vertelde me alleen maar positieve dingen vertelde over de club en de stad. Ik besprak alles ook met mijn vrouw, want we hebben twee dochtertjes van 8 en 5. Mijn gezin komt altijd op de eerste plaats voor mij, want zij zijn mijn team. Het was belangrijk dat we een internationale school vonden waar onze kinderen zich goed voelden. Dat was belangrijk, anders was ik niet gekomen.”

In acht jaar Glasgow maakte Lustig zich bijzonder populair bij de Celticfans. Hij werd helemaal een cultheld toen hij de titel vorig jaar na een 5-0-zege tegen Rangers vierde met een politiepet die hij van het hoofd van een agent griste. Sindsdien noemden ze hem ‘Mister Cop’. “Het was één van die gekke dingen die je spontaan doet op zo’n moment”, lacht Lustig. “Zoiets bedenk je niet vooraf, maar het was wel grappig. Ik hoop dat ik in Gent even populair word, maar dat kan alleen door me 100% te geven voor de club. Mijn lichaam is nog goed en ik ben nog steeds bijzonder hongerig. Ik heb een vast patroon van extra oefeningen op mijn eentje en ik let op mijn voeding. Hoe ouder je wordt, hoe meer je op je lichaam moet letten.”

In de Champions League toonde Lustig ook dat hij niet snel onder de indruk is. Zo ging hij neus aan neus staan met Neymar. “Als ik op het veld sta, maakt het niet uit wie er tegenover me staat”, zegt Lustig. “Als iemand je niet bevalt, dan bevalt hij je niet, ook al heet hij Neymar. Hij is een fantastische speler, maar je moet in het hoofd van je tegenstander proberen te geraken. Tegen hem werkte dat, want hij kreeg een gele kaart en werd kort daarna gewisseld. Ik speel voetbal om te winnen, het mentale maakt daar deel van uit. Overal waar ik speelde, voetbalde ik voor een winnaarsteam. Dat wil ik ook in België doen en dat begint bij mij al op training.”

Gent leed vorig seizoen vaak aan een gebrek aan leiderschap op het veld, vooral wanneer het fout liep. “Ik hoop dat ik kan helpen om de ploeg op zulke momenten te laten opstaan”, zegt Lustig. “Ik kom niet naar hier als de man die iedereen vanaf nu maar moet volgen, ik probeer gewoon mezelf te zijn en karakter te tonen als het moeilijk gaat. Daarom was ik de laatste vijf jaar ook vicekapitein bij Celtic. Ik hoef geen armband om mijn mond open te doen als dat nodig is.”

Lustig heeft 77 interlands voor Zweden op zijn teller, maar hij wil nog graag doorgaan. “De bondscoach wil dat ik nog doorga, dat ga ik ook doen tot na het EK 2020. Maar eerst presteren bij Gent. Ik weet dat de Belgische competitie zwaar is, maar ik ben gekomen om hoog te eindigen. (lacht) Na acht jaar Celtic voelde het wel even vreemd aan om een blauw shirt aan te trekken, maar het is gelukkig niet hetzelfde blauw als dat van Rangers.”