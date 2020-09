Met hoeveel zal u straks supporteren? Standard laat meeste fans toe, Eupen en STVV minste Redactie

10 september 2020

20u04 0 Jupiler Pro League Dit weekend is het zover, dan maken de fans eindelijk weer hun opwachting in de Belgische stadions. Elke club volgt daarbij strikte protocollen op om alles duidelijk te maken voor de fans . Overal krijgen abonnees voorrang, maar met hoeveel zal u straks in elk stadion kunnen supporteren? Een overzicht.

Standard: Sclessin zal straks de meeste thuissupporters kunnen ontvangen van alle eersteklassers. De Luikenaars laten 10.000 fans toe voor de eerste thuiswedstrijd van volgende week zondag tegen KV Kortrijk.

Anderlecht: Paars-wit maakt in het Lotto Park ruimte voor 6.340 supporters. Abonnees kunnen online reserveren en minstens één van de drie komende thuiswedstrijden (tegen Cercle Brugge, Eupen en OH Leuven) bijwonen. CEO Karel Van Eetvelt gaf vandaag een rondleiding en toonde dat het stadion klaar is voor de terugkeer van de Anderlecht-supporters.

Club Brugge/Cercle Brugge: In het Jan Breydelstadion zullen zowel bij Club als Cercle Brugge maximaal 6.200 fans een plaatsje op de tribunes krijgen. De regerende landskampioen werkt met een lotingssysteem om te bepalen welke abonnees naar het stadion mogen komen. Club ontvangt dit weekend Waasland-Beveren, volgende week speelt Cercle gastheer voor STVV.

Charleroi: De fiere leider speelt volgende week vrijdag haar eerste thuismatch met fans. Dan ontvangt het Beerschot. Op Mambourg zullen 5.500 abonnees welkom zijn om de Carolo’s aan te moedigen.

KV Mechelen: Malinwa kreeg de goedkeuring om 5.200 supporters toe te laten Achter de Kazerne. Ook KV Mechelen werkt met een lotingssysteem om te bepalen welke abonnees naar het stadion mogen afzakken. Mechelen speelt zaterdagnamiddag thuis tegen KV Oostende.

RC Genk: Burgemeester van Genk Wim Dries (CD&V) bevestigde vandaag dat 5.000 tot 6.000 supporters de wedstrijden in de Luminus Arena zullen kunnen bijwonen. Genk ontvangt volgende week zondag KV Mechelen.

Antwerp: Vanaf de eerstvolgende thuismatch, op 20 september tegen Eupen, kan de Bosuil maximaal 4.000 fans ontvangen. Meest opmerkelijke daaraan: ook de legendarische Tribune 2 zal opnieuw - tijdelijk - gebruikt worden.

Zulte Waregem: Alle 3.300 abonnees zijn toegelaten en kunnen reserveren via de website. Essevee neemt het zondag in het Regenboogstadion op tegen Charleroi.

KV Oostende: Ook KVO laat al haar abonnees, zo'n 3.000, toe in het stadion. Oostende ontvangt volgende zaterdag OH Leuven aan de kust.

KV Kortrijk: Alle abonnees krijgen de kans om vanaf 13 september - de derby tegen Moeskroen - een thuismatch bij te wonen, dat zijn 2.980 fans in totaal.

OH Leuven: De promovendus heeft een akkoord bereikt om maximaal 2.000 supporters te ontvangen aan Den Dreef. Dat doen de Leuvenaars zaterdag voor het eerst tegen Standard.

Waasland-Beveren: Op de Freethiel zullen 2.000 fans volgende week hun opwachting kunnen maken tegen Anderlecht.

Moeskroen: Le Canonnier ontvangt volgend weekend al haar 1.900 abonnees tegen AA Gent.

STVV: De Kanaries maken op Stayen plaats voor 1.600 supporters. Het is wel onmogelijk om naast elkaar te zitten. Enkel op tribune Oost is er plaats voor bubbels van vier personen.

Eupen: De club neemt zelf contact op met 1.600 abonnees die de komende matchen am Kehrweg mogen bijwonen. Samen met STVV is het daarmee de club die het minste fans kan toelaten.

AA Gent en Beerschot deelden nog geen concrete supportersaantallen mee.

