Met een hoofdrol voor de videoref: Standard doet zaakjes in Gent na match die bolstond van commotie Manu Henry en Thomas Lissens

29 april 2018

22u25 68 AA Gent GNT GNT 1 einde 3 STA STA Standard Jupiler Pro League Commotie alom in de Gentse Ghelamco Arena, waar Standard zijn opmars voortzette. De Rouches bogen een 1-0-achterstand na rust om tegen AA Gent (1-3). Het gespreksonderwerp: de videoref.

Vanderhaeghe greep in na de nederlaag op Mambourg en dropte onder meer Simon en Janga opnieuw in de basis. Die laatste bleek het vetrouwen waard. Op slag van rust knikte de boomlange aanvaller moederziel alleen de 1-0 tegen de touwen. Dat overigens na een weinig hoogstande eerste helft. Véél te veel slordigheden, amper goed voetbal. Ook Carcela en Edmilson, mannen in vorm de voorbije weken, kwamen te weinig in het stuk voor.

Het contrast na rust, waar Standard de situatie omkeerde, was dan ook bijzonder groot. Invaller Cimirot knalde de gelijkmaker overhoeks binnen. Kalinic zag er niet bepaald goed uit. En nauwelijks drie minuten later - minuut 56 noteren we - stond het zowaar 1-2. Edmilson, dan toch weer hij, werkte vanuit de kluts koeltjes af. Maar eigenlijk moest dan het grootste spektakel nog komen. Eerste keurde Lardot, na het bekijken van videobeelden, een tweede doelpunt van Janga af na een lichte duwfout. In minuut 83 ging Lardot andermaal een kijkje nemen op de beelden toen Koutroubis het leer in de zestien duidelijk met de arm beroerde. Een strafschop was het logische gevolg, maar Yaremchuk besloot veel te zwak op Ochoa. In het slot zorgde Cavanda op de counter voor de beslissing: 1-3.

