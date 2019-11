Met de handrem op: Club Brugge boekt simpele zege tegen mak KV Oostende ABD

22 november 2019

22u20 6 Club Brugge CLU CLU 2 einde 0 KVO KVO KV Oostende Jupiler Pro League Op geen enkel moment zagen we een échte wedstrijd op Jan Breydel. Club Brugge was heer en meester, met een simpele 2-0-zege tot gevolg. Rits en Schrijvers scoorden de Brugse doelpunten. Oostende, dat Vargas nog voor rust rood zag pakken, kwam er op geen enkel moment aan te pas.

Club Brugge was baas in de openingsfase. Na vijf minuten sneed Diatta naar binnen, maar de Senegalees knalde op de vuisten op Dutoit. Een eerste van vele reddingen in de eerste helft voor de Franse doelman van KV Oostende, dat geen vuist kon maken tegen blauw-zwart. Schrijvers besloot net naast, ook het vizier van Vanaken en Diatta stond nog niet op scherp. Maar een doelpunt van de thuisploeg kon niet uitblijven - dat was wel duidelijk.

En die openingstreffer viel... bijna aan de overkant. Het scheelde niet veel of de eerste kans van de bezoekers was meteen prijs. Vargas dook op aan de tweede pal en wilde Mignolet verschalken met een kopbal, maar de Rode Duivel pakte uit met een knappe reflex. Zou Oostende dan toch iets kunnen rapen op Jan Breydel?

IJdele hoop voor de Kustboys, zo bleek. Enkele minuten na de grote kans van Vargas klom Club op een verdiende voorsprong. Vanaken kopte een hoekschop van Vormer tegen de deklat en in de herneming kon Mats Rits de bal met de knie in doel werken. De middenvelder scoorde zo in zijn 50ste competitiewedstrijd voor Club Brugge. Toen Vargas even later rood pakte na te fel doorgaan op Deli, was het game over voor Oostende.

Net na de rust deed blauw-zwart de match helemaal op slot. Siebe Schrijvers scoorde in de kluts na een ongelukkige deviatie van Milovic: 2-0. Daarna nam Club de voet van het gaspedaal met het oog op de Champions League-clash van dinsdag tegen Galatasaray. Oostende kon nog af en toe dreigen: een goal van Vandendriessche werd terecht afgekeurd voor buitenspel, Boonen kwam net tekort om de bal in doel te duwen. Maar na een quasi overbodige tweede helft bleef het 2-0. Club Brugge blijft zo uiteraard leider. KV Oostende blijft in het sukkelstraatje en kan Waasland-Beveren over zich zien wippen dit weekend.