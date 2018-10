Met de groeten van Leandro: leider Genk loopt uit op Club na tweeklapper van Trossard tegen Eupen Kjell Doms & Mike De Beck

20 oktober 2018

22u21 0 KRC Genk GNK GNK 2 einde 1 EUP EUP KAS Eupen Jupiler Pro League Leandro Trossard is weer verlost van zijn schouderblessure en dat hebben ze bij Eupen geweten. Met twee treffers schonk hij Genk vanavond de zege tegen de Oostkantonners: 2-1. Zo loopt de leider in de Jupiler Pro League drie punten uit op Club Brugge dat gisteren punten liet liggen. Trossard is met acht treffers overigens medetopschutter. Ook Ivan Santini zit aan acht treffers.

Hakjes, poortjes, ‘Zidanekes’. ’t Was weer plezant in Genk. De interlandbreak leek geen vat gehad te hebben op de Limburgers. Eupen werd vanaf het eerste fluitsignaal met de rug tegen het eigen doel gedrukt. Zestien doelpogingen alleen al voor de rust. Er zijn ploegen die daar drie volledige speeldagen op moeten wachten. Heynen - de vervanger van de geblesseerde Sander Berge - en Samatta kopten naast, Maehle knalde voorlangs, Pozuelo en Malinovskyi vonden een prima keepende Van Crombrugge op hun pad. Allemaal voor het halfuur!

Eén keer moest de Eupense goalie zich gewonnen geven op een pegel van Leandro Trossard. Oh ja, ook hij is terug. Amper twee weken nadat hij die pijnlijke schouderblessure opliep tegen Sarpsborg vierde hij gisteren alweer zijn entree. En hoe. Randje zestien, overstapje veinzen naar links om dan heel veel gevoel uit te halen met de rechter. Trossard heeft stilaan een patent op dat soort beauty’s. Eupen was op voorhand geklopt, niets meer dan een speelbal in de Genkse show. De potjes bij de Panda’s kookten stilaan over. Mulumba vergreep zich een paar keer aan Pozuelo en Malinovskyi en ook voor Marreh had Smet gerust strenger mogen optreden. Het Genkse publiek roerde zich, van de artiesten moet je afblijven.

Eén kanttekening, als je zo dominant bent moet de wedstrijd altijd gespeeld zijn bij de rust. Het brak Genk kort na de pauze bijna zuur op. Dewaest verslikte zich, Keita botste op Vukovic en Siebe Blondelle miste knullig alleen voor een lege goal.

Bij Genk schrokken ze zich een ongeluk. Prompt werd het gaspedaal weer dieper ingeduwd. Alejandro Pozuelo mikte eerst nog een vrijschop op de paal. Ook Samatta knalde tegen het doelhout na een heerlijke rush van Maehle, de rebound van de Tanzaniaan werd door Trossard in het dak van het doel geknald.

In de slotfase lukte Cheick Keita nog de aansluitingstreffer voor Eupen. Racing Genk blijft zo op kruissnelheid in de competitie en loopt zelfs twee punten uit op Club Brugge. Hoe ver de Limburgse ambities mogen reiken weten we na het drieluik Standard, Antwerp en Club Brugge.