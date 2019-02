Met de analisten naar het gokkantoor: “Anderlecht haalt play-off 1, AA Gent niet” Stijn Joris & Frank Dekeyser

26 februari 2019

08u25 0 Jupiler Pro League Nog drie wedstrijden te gaan. Met zes ploegen voor vier plaatsen - Racing Genk is zeker van de top zes, Club Brugge zo goed als. Drie matchen om alle troeven op tafel te gooien. Drie analisten geven hun pronostiek.

Aimé Anthuenis: “Programma Anderlecht is makkelijker”

“Het is altijd moeilijk om te pronostikeren. De ene keer heb je alles juist, de andere keer alles fout. Zoiets voorspellen blijft altijd een beetje gissen - dat maakt het natuurlijk ook zo mooi. De strijd om de zesde plaats zal in principe gaan tussen AA Gent en Anderlecht. En het programma van paars-wit is net iets gemakkelijker dan dat van AA Gent. Naar een gebroken ploeg als Lokeren, thuis tegen Kortrijk en naar Oostende... Dat zou toch niet meer mogen mislopen. STVV zie ik het wel halen door de voorsprong die ze hebben op de andere ploegen. Ook al hebben ze nog moeilijke wedstrijden voor de boeg, iets wat Marc Brys duidelijk ook beseft. Ze hebben het voordeel dat ze er nu al staan. Ik denk toch dat Anderlecht play-off 1 uiteindelijk wel zal halen - ook al zal het hard tegen hard gaan tot op de meet. AA Gent heeft zich de laatste weken wel herpakt, maar ze hebben nog twee moeilijke uitwedstrijden, op Zulte Waregem - Dury zal zijn ploeg wel weten te motiveren - én Sint-Truiden. Op Stayen wordt het een cruciale match, voor Anderlecht is dat de thuiswedstrijd tegen Kortrijk.”

Aad de Mos: “Gent is al met bekerfinale bezig”

“AA Gent is voor mij al geplaatst voor Europees voetbal. Ze gaan de beker winnen en mentaal zijn ze daar al mee bezig. Dat zit tussen de oortjes en het gaat hen play-off 1 kosten. De thuisnederlaag tegen Moeskroen gaat straks doorwegen. Anderlecht gaat het net halen en dan in de play-offs wel nog wat opklimmen. Ze gaan niet op de zesde plaats eindigen. STVV zit in de juiste mood. Tactisch zit het daar goed in mekaar, zeker thuis op hun kunstgras gaan ze nog punten pakken. Play-off 1 halen is voor hen als een titel. Ik zie ze niet in staat om nog veel op te klimmen, maar ze kunnen wel een paar keer toeslaan als reuzendoder. Antwerp heeft de flow weer te pakken. Daar zie je een vaste formatie terug en ze spelen met de week weer beter. Zij gaan het ook halen. In de play-offs kunnen ze het iedereen lastig maken en hun trainer is een tactisch brein. Samen met Standard zijn ze eigenlijk al zeker van de top zes. Alleen zijn de Rouches nét wat te wisselvallig om ook echt voor de titel mee te doen. Dat wordt een tweestrijd tussen Genk en Club Brugge.”

Yannick Ferrera: “Geen problemen meer voor Antwerp en Standard”

“Ik verwacht heel veel spanning. De resultaten van de voorlaatste speeldag kunnen er ook helemaal anders uitzien als er volgend weekend onverwachte resultaten uit de bus komen. De teams die het best met de druk kunnen omgaan, maken het meeste kans. Gent heeft het de laatste weken een paar keer laten liggen. Charleroi heeft ook de mogelijkheid gehad om dichterbij te komen, maar het telkens laten afweten. Voor STVV zou het mooi zijn als ze het halen. Brys gun ik het ook. Hij was er een paar jaar geleden net als ik dichtbij met KV Mechelen. Met Boli kunnen ze ook op een topspits in vorm rekenen en dat helpt zeker. Alleen als ze nu van Club Brugge verliezen en hun rechtstreekse tegenstanders wel doen wat ze moeten doen, kan het nog misgaan. Dan gaat de druk enorm zijn. Ze hebben best een lastig programma. Anderlecht beschikt over individuele klasse en dat gaat bij hen het verschil maken. Zelfs al spelen ze slecht, dan kunnen er nog een paar spelers op elk moment het verschil maken. Antwerp en Standard komen niet meer in de problemen. Die spelen allebei nog twee keer thuis en daardoor redden ze het wel.”