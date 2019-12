Met dank aan Vlap: Anderlecht wint verdiend van zwak Racing Genk en komt op 5 punten van play-off 1 ABD

22 december 2019

21u48 0 Anderlecht AND AND 2 einde 0 GNK GNK KRC Genk Jupiler Pro League ‘Vlappie’ brak de ban voor Anderlecht. Een goed voetballend paars-wit won verdiend van landskampioen Racing Genk. Michel Vlap deed het Lotto Park juichen met twee doelpunten.

Het waren de bezoekers die het best aan de wedstrijd begonnen. Van Crombrugge moest paars-wit in de eerste vijf minuten twee keer rechthouden - prima reddingen op pogingen van Paintsil en Onuachu. Het leek een moeilijke partij te worden voor Anderlecht. Tot Kompany en co het wedstrijdbeeld keerden. De thuisploeg nam de bovenhand en legde bij momenten goede combinaties op de mat. Een afgeweken voorzet van Vlap belandde op de paal, een bedrijvige Doku toonde zich vaak net niet efficiënt genoeg. Op het halfuur moest Vandevoordt redding brengen op een gevaarlijk schot van Chadli, aan de overkant besloot Ito te centraal om Van Crombrugge te kloppen. 0-0 na een boeiende eerste helft.

Anderlecht kwam het best uit de kleedkamer en had de verdiende openingstreffer al snel te pakken. Het was uitgerekend Michel Vlap die de ban brak voor Anderlecht. Doku zette een actie op vanop rechts, slalomde door de Genk-defensie en gaf mee met de infiltrerende Vlap. Die legde de bal netjes binnen. Mooie goal van paars-wit, slap verdedigd van Genk.

Vlap dichtbij hattrick

Een goed voetballend Anderlecht duwde door en ging op zoek naar de 2-0. Chadli schoot eerst rakelings naast. Een minuut later trof hij de paal - wat een pegel - en in de herneming trapte Vlap de dubbele voorsprong wél tegen de touwen. Anderlecht op weg naar zijn eerste competitiezege in vijf matchen. Het Lotto Park juichte, met dank aan de Nederlandse spelmaker.

‘t Was wel nog even schrikken toen Samatta de aansluitingstreffer voorbij Van Crombrugge knalde, zijn doelpunt werd terecht afgekeurd voor buitenspel. Aan de overkant liet Vlap zijn hattrick liggen. Ook Roofe kwam nog dicht bij de 3-0, maar die kwam er niet. Genk kon geen vuist meer maken. Anderlecht pakte een belangrijke driepunter en komt na het puntenverlies van de concurrentie op vijf punten van play-off 1.