Met dank aan trefzekere Dorsch: AA Gent pakt belangrijke zege tegen Moeskroen

19 september 2020

20u26 8 Excel Moeskroen MOU MOU 0 einde 1 GNT GNT KAA Gent Jupiler Pro League Zuinige zege voor AA Gent op Le Canonnier. De Buffalo’s, met Yaremchuk als dé pechvogel van de avond, hadden genoeg aan een doelpunt van Dorsch. Gent springt naar de twaalfde plek in het klassement.

Laurent Depoitre en Jordan Botaka kregen hun kans in de basis van Wim De Decker. ‘Lolo’ had ook een voet in de openingsgoal. Via Depoitre en een Moeskroens been kwam de bal bij Dorsch. De Duitser twijfelde niet en knalde de 0-1 tegen de netten. Zijn tweede treffer van de week - ook in de CL-voorronde scoorde hij tegen Rapid Wien.

AA Gent duwde door en kreeg een penalty na een (lichte) duw op Yaremchuk. Hij zette zich achter de bal en... miste. Zwakke strafschop van de Oekraïner, doelman Koffi kroonde zich alweer tot penaltyheld. De Gentenaars hadden geluk niet aan hun zijde in de eerste helft. Ze zagen aanvoerder Kums uitvallen - afwachten hoe ernstig zijn blessure is. Op slag van rust trapte Depoitre de bal dan weer via de deklat net over de doellijn, maar zijn goal werd afgekeurd voor - zéér nipt - buitenspel. Het was een kwestie van centimeters.

Brute pech

Na de pauze kwam Yaremchuk meteen dicht bij de 0-2. Hij ging alleen op Koffi af en leek ook te gaan scoren. Alleen strandde zijn schot eerst op de rechterpaal om vervolgens ook op de linkerpaal af te ketsen. Brute pech. Yaremchuk was trouwens dé pechvogel van de avond. In de slotminuut werd zijn doelpunt - na tussenkomst van de VAR - afgekeurd voor offside.

AA Gent hield, ondanks enkele tegenprikken van Moeskroen, enigszins eenvoudig stand. Dankzij deze overwinning springen de Buffalo’s naar de twaalfde plek.



