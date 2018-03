Met dank aan topschutter Chevalier: Kortrijk heeft weinig moeite met Waasland-Beveren Eddy Soetaert

31 maart 2018

19u48 0 Jupiler Pro League Kortrijk heeft in eigen huis de opener van play-off 2 tegen Waasland-Beveren gewonnen: 4-1. Topschutter Teddy Chevalier was wederom goed voor twee treffers. De 30-jarige spits zit zo al aan achttien goals.

Chevalier mag er komend weekend mee in het rond hossen: hij is de nieuwe Gouden Stier. Teddy profiteerde van de afwezigheid van Kiese Thelin bij de tegenstander om het pronkstuk over te nemen en illustreerde zijn ambitie met twee vroege goals. En KVK? Had het dan toch zijn plaats in de play-off 1 verdiend?



Binnen het halfuur vielen drie heerlijke doelpunten, dat is wat je van wedstrijden in de play-off 2 mag verwachten. Beide teams gingen daar ook voor maar die van Kortrijk hadden duidelijk meer kwaliteit in huis om de vertoning te kleuren. Voorin dribbelden Chevalier en Ouali de opponenten op een hoopje en dirigeerde Jérémy Perbet als een volmaakte targetspits de acties.

Bovendien was daar Yevgen Makarenko op wie de club vrijdag de optie lichtte: een plots ontdekte moderator op het Kortrijkse middenveld. De Oekraïener leidde met een uitgemeten diepe bal na amper drie minuten spel het doelpunt van Teddy Chevalier in. Teddy kapte twee man uit en schoof knap binnen. Met een fraaie vrijschop vanaf de rand van het strafschopgebied toonde de Nordist ook nog zijn talent bij stilstaande fases. Hij krulde de bal over de muur in Roefs bovenhoek.

Het was goed voor het vertoon dat Waasland-Beveren snel na de openingsgoal langszij kwam. Cherif Ndiaye draaide zich vrij uit de bewaking van Kumordzi en knalde dan prompt binnen. Maar een verlengstuk hadden de bezoekers helemaal niet in huis.

KVK daarentegen reeg de offensieve acties aaneen. Ouali fusilleerde Roef met een strakke halve omhaal, Perbet deed de doelman duiken in de lage hoek, Kagelmacher mikte net boven de winkelhaak en op slag van rusten werd het dan toch 3-1 toen Ouali de bal slim terugkreeg van Perbet en met een harde punter tegen het net trapte.

Perbet deed nog meer: hij stuurde halfweg de tweede helft kundig Ajagun weg en de Kameroener schoof de bal oog in oog met Roef perfect in het hoekje. Waarmee KV Kortrijk zijn start zeker niet heeft gemist en de ambities van Glen De Boeck om de groepsfase te winnen helemaal overeind blijven.