Met dank aan Rezaei: Charleroi zegeviert tegen Waasland-Beveren en pronkt op tweede plaats Redactie

30 november 2019

21u50 1 Charleroi CHA CHA 2 einde 0 WBE WBE Waasland-Beveren Jupiler Pro League Sporting Charleroi is dé ploeg in vorm in onze hoogste klasse. De Zebra’s boekten een simpele zege tegen een onmondig Waasland-Beveren en zitten nu aan 19 op 21. Charleroi blijft zeker tot zondagavond op de tweede plaats.

Charleroi zit al weken in de flow en dus zag trainer Belhocine geen enkele reden om zijn basiself te wijzigen. Zijn Beverse collega Mercier voerde drie wissels door, waarvan twee noodgedwongen. Zo moesten Koita en doelman Jackers geblesseerd afhaken. Vooral dat laatste liet zich voelen, want Jackers’ stand-in Lucas Pirard eiste iets voor het half uur een negatieve hoofdrol op. Pirard duwde een ver schot van Gholizadeh in de voeten van Kaveh Rezaei en die trapte vervolgens door Pirards benen de 1-0 op het bord.

De bezoekers hadden tot dan toe een stevige organisatie neergezet, maar wat is dat waard als je plots zo’n simpele tegengoal weggeeft? Nog voor de pauze deed Charleroi er trouwens eentje bij. Dat ging zo: heerlijke doorsteekbal van Ilaimaharitra, strakke voorzet van Fall, koele afwerking van Rezaei. De 27-jarige Iraniër is ‘on fire’, want hij is scoorde in de laatste vijf matchen liefst zeven keer. De thuisploeg kreeg in de eerste helft niet heel veel kansen, maar met een man-in-vorm in de spits is dat dus niet nodig.

Op de tweede helft mocht het etiket ‘overbodig’ worden geplakt. Beveren ging met vier in plaats van vijf achterin spelen, maar dat veranderde op zich weinig. Kort voor het uur trof Verreth zo’n beetje uit het niets de paal en nadien gaapte weer de grote leegte voor de Waaslanders. Charleroi vond het wel oké zo. De Carolo’s dreigden op de tegenaanval via Rezaei en Fall, maar de 3-0 kwam er niet meer. In de eindafrekening maakte het allemaal niets meer uit, temeer omdat invaller Durmishaj in de slotfase nog eens op de paal trapte namens Beveren. Slotsom: Charleroi gaat slapen als tweede in het klassement. Beveren blijft voorlaatste en moet nu hopen dat concurrenten Kortrijk, Oostende en Cercle zondag niets rapen.