Met dank aan Lamkel Zé: Antwerp smeert Club eerste nederlaag aan na incidentrijke topper YP/GVS

10 november 2019

15u30 40 Antwerp ANT ANT 2 einde 1 CLU CLU Club Brugge Jupiler Pro League Antwerp heeft Club Brugge na een incidentrijke topper zonder punten huiswaarts gestuurd. Blauw-zwart kwam wel op voorsprong via Schrijvers, maar na rust ging The Great Old erop en erover. In de eerste helft werd de match voor enkele minuten gestaakt nadat een paar thuissupporters zich tweemaal misdroegen. Club blijft ondanks de eerste seizoensnederlaag hoe dan ook leider, het vel van Bölöni is (even?) gered.

Antwerp-coach Bölöni - die de druk voelde toenemen - zette Mirallas op de bank. Miyoshi was zijn vervanger. Bij de bezoekers kreeg Okereke de voorkeur op Dennis en versierde Schrijvers na zijn goede prestatie tegen KV Kortrijk een nieuwe basisplek. Een prima beslissing van Clement, want Siebe beschaamde het vertrouwen van z’n coach niet. Eerst testte hij Bolat in z’n korte hoek, nadien ontzegde Arslanagic met een ultieme tackle hem een nieuws kans. Driemaal is scheepsrecht. Tau gooide voor, met een stuitend schot zorgde de ex-Genkie voor de 0-1. De thuisaanhang had toen al wat vuurwerk afgestoken, een voorbode...

Heethoofden

Antwerp was niet van slag en reageerde. Miyoshi en Mbokani knalden naast. Dat was het dan in de eerste helft. Althans op sportief vlak. Toen ref Van Driessche een overtreding floot van De Laet en Bolat daarover furieus was, lieten enkele Antwerpse heethoofden weer van zich spreken. Ze trakteerden de spelleiding op een bierdouche, Van Driessche stuurde iedereen voor even naar binnen. Bij een 0-1-stand, meteen ook het verdict aan de rust.

The Great Old stormde vol goeie moed uit de catacomben en werd daar snel voor beloond. Mbokani ging gretig neer over het been van Kossounou, de topschutter himself zette de penalty feilloos om. Erop en erover, dachten ze. Lamkel Zé trok z’n zevenmijlslaarzen aan, Sobol trapte de voorzet van de excentrieke Kameroener via Mignolet in het doel. 2-1. De Bosuil ontplofte, Lamkel Zé vierde op zijn manier.

Een matig Club - enkel de eerste twintig minuten waren degelijk - moest wat terugdoen. Hoedt blokte een poging van Vanaken af, Schrijvers trapte z’n tweede van de avond onbesuisd over. Ook de inbreng van Dennis en Diatta baatten niet, Antwerp hield stand en was via Mbokani zelfs nog dicht bij de 3-1. Zijn poging werd echter in extremis van de lijn gekeerd. 2-1, dus. Daarmee is de cirkel voor het stamnummer één rond, want Club was voor Antwerp de enige tegenstander waar het sinds de promotie in 2017 nog niet van won voor eigen volk.