Met dank aan ‘hattrick hero’ David: AA Gent boekt ruime zege tegen STVV Rudy Nuyens/ABD

23 februari 2020

21u50 12 KAA Gent GNT GNT 4 einde 1 STV STV STVV Jupiler Pro League AA Gent nam makkelijk de maat van STVV, met dank aan Jonathan David. De Canadees maakte een hattrick en onttroont Mbokani daarmee als topschutter in de Jupiler Pro League.

Fort Ghelamco vertoonde ook tegen STVV geen barsten. AA Gent pakte vlot de volle buit en blijft zo op negen punten van Club Brugge. De Buffalo’s nemen afstand van de andere gedoodverfde play-off 1-teams - de kloof met de naaste achtervolgers bedraagt nu al zeven punten.

Jess Thorup keek uit naar de confrontatie met STVV, voor de Deen de eerste opponent die net als AA Gent met een ruit op het middenveld voetbalt. Als twee teams in dezelfde veldbezetting spelen, moet de kwaliteit van de spelers normaal gezien doorslaggevend zijn. Dat gebeurde ook. Thorup voerde vier wissels door in het team dat nipt onderuit ging in Rome, maar de Buffalo’s moesten niet inboeten aan kwaliteit. Castro-Montes en Asare deden hun job als flankverdedigers, Chakvetadze - voor het eerst weer aan de aftrap - verving Bezus met verve en Kvilitaia deed het in de spits uitstekend op de plaats van Depoitre, die rust gegund werd in het vooruitzicht van de terugwedstrijd tegen AS Roma.

Maar sommige spelers wisselt Thorup nooit, op voorwaarde dat ze fit zijn. Dat geldt voor het centrale verdedigersduo Plastun-Ngadeu, voor de middenvelders Odjidja, Owusu en Kums én voor Jonathan David. Gent schrok even op toen Colidio vroeg in de wedstrijd een goeie kans naast het doel van Kaminski mikte, maar dan nam de kwaliteit van de Buffalo’s de bovenhand. STVV werd op het middenveld meermaals tureluurs getikt.

Na een halfuur was de match al gespeeld, met een belangrijke inbreng van Giorgi Kvilitaia. Na een vloeiende combinatie Odjidja-David vond Pol Garcia er niet beter op dan de Georgische international onderuit te halen in de elfmeter. Doelman Steppe koos de goeie hoek, maar had geen verweer tegen de hard getrapte penalty van Jonathan David.

Gouden Stier

Het zestiende doelpunt van het seizoen voor de jonge Canadees, die daarmee Mbokani onttroonde als topschutter in de Jupiler Pro League. Odjidja knalde nog op de vuisten van Steppe, maar voor het kwartier om was, verdubbelde Gent zijn voorsprong. Kvilitaia kopte een voorzet van Kums knap binnen en maakte zo zijn eerste doelpunt van het seizoen.

Een kopbaldoelpunt van Plastun werd nog terecht afgekeurd wegens buitenspel, maar David achtte de tijd rijp op er nog eentje bij te doen. Op aangeven van Chakvetadze maakte hij zijn zeventiende van het seizoen, maar nog was zijn honger niet gestild, want even na het uur dreef hij de score na een geweldige solo verder op. Goals waarmee David verder afstand nam van Mbokani. Met de Gouden Stier op zijn rug vangt David vanaf volgende week ongetwijfeld nog meer de schijnwerpers van clubs uit de grote competities - Arsenal mag toegevoegd worden aan het rijtje geïnteresseerden.

Staande ovatie

Zijn prijskaartje stijgt navenant, maar in de wandelgangen van de Ghelamco Arena horen we met veel overtuiging zeggen dat AA Gent niet van plan is om zijn goudhaantje volgende zomer van de hand te doen. Gent staat sterk in zijn schoenen, want David ligt nog tot 2023 onder contract. Aan de Gentse fans zal het niet gelegen zijn: zij bezorgden David een geweldige staande ovatie toen Thorup hem halfweg de tweede helft naar de kant haalde.

Na de pauze zagen we die van Gent al met hun gedachten bij donderdag zitten, wanneer AS Roma in de Ghelamco Arena over de vloer komt. De Buffalo’s namen wat gas terug, zonder de controle over de wedstrijd te verliezen. Kaminski stond machteloos tegen een tegentreffer van Suzuki, maar dat doelpunt was slechts een voetnoot op een avond waarop AA Gent toonde dat het klaar is voor de komst van AS Roma.