Met dank aan 18-jarige debutant: Anderlecht wint slaapverwekkende pot tegen Eupen (1-0)

22u24 61 BELGA Jupiler Pro League Van een droomdebuut gesproken. De 18-jarige Francis Amuzu zette Anderlecht vanavond op weg naar een krappe 1-0-zege tegen hekkensluiter Eupen. Hein gokte en kreeg gelijk. Al kreeg het Astridpark ook vandaag een allesbehalve opwindende pot voorgeschoteld. Makélélé en Eupen blijven met 3 op 30 de slechtste uitploeg.

Een verrassing hier en daar: Hein Vanhaezebrouck is er niet vies van. Dat bleek vanavond andermaal. De Anderlecht-coach dropte met Albert Sambi Lokonga (jongere broer van Standard-sterkhouder Mpoku) en Francis Amuzu twee 18-jarigen in de basis tegen Eupen. Beide jongelingen hadden nog geen minuut gemaakt in het eerste elftal. ‘Vintage Hein’. Een statement, met Hanni die naar de bank werd verwezen. De 5-0-vernedering in Jan Breydel liet zijn sporen na. Een basisplaats was er wél opnieuw voor Teodorczyk – die echter alwéér niet thuis gaf. Dat in tegenstelling tot de twee gretige debutanten. Zij toonden wat ze in hun mars hadden, met het orgelpunt in minuut 24. Trebel loodste Amuzu door de buitenspelval en de aalvlugge winger werkte feilloos af: 1-0, tranen van geluk bij de Ghanese Belg. Voordien hield Eupen de zaakjes nochtans goed gesloten, zonder zelf iets klaar te krijgen op offensief vlak. Op slag van rust lieten Onyekuru (tot tweemaal toe) en Teodorczyk de dubbele voorsprong liggen. Vooral de Pool zag er knullig uit toen hij een gat in de lucht trapte. Wie haalt 'Teo' uit het slop?

Wandeltempo

De voorsprong verdedigen en bij voorkeur uitbreiden: dat was de opdracht voor paars-wit na rust. Dat eerste lukte vrij aardig, dat tweede bleek geen sinecure. Eupen beperkte zich, zoals we dat gewoon zijn sinds Makélélé aan het roer staat, tot een stevige organisatie. Maar aan doelrijpe kansen kwamen de bezoekers nooit. Als dan ook Anderlecht teleurstelt op aanvallend opzicht, krijg je een slaapverwekkende vertoning. Een kopbal val Hanni viel pardoes tegen de paal en in blessuretijd stuitte Teodorczyk op Van Crombrugge. Meer had de tweede helft niet te bieden. Nog een domper voor de Brusselaars: een kwartier voor affluiten viel Onyekuru uit met een (zware?) blessure aan de knie. Met een draagberrie werd de Nigeriaan van het veld gedragen. Een 1-0-zege zonder glans dus. Laat ons dan vooral het hoopgevend debuut van matchwinnaar Amuzu onthouden...

