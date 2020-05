Merendeel fans staat achter competitiestop JPL, meer dan helft vraagt compensatie van hun club Redactie

03 mei 2020

13u51

Jupiler Pro League Bijna 80 procent van de Belgische voetbalsupporters gaat ermee akkoord om na 29 speeldagen een streep onder de Jupiler Pro League te trekken. Dat blijkt uit een enquête van het overkoepelende fanorgaan Belgian Supporters. Ruim de helft van de bevraagde supporters vraagt dan wel een compensatie van hun club.

Stilaan starten verschillende profclubs de abonnementenverkoop voor volgend seizoen op, ondanks de onzekerheid over het format komend seizoen en over het feit of er al dan niet matchen met publiek afgewerkt kunnen worden. Uit een steekproef bij 1.495 supporters blijkt wel dat de overgrote meerderheid achter het voorstel van de Pro League staat om dit seizoen definitief te staken: 79,2 procent stemt in met die aanbeveling. Ruim twee derde (69 procent) van de bevraagden is niet akkoord met het standpunt van de UEFA om het seizoen, desnoods achter gesloten deuren, af te werken.

Over competitiewedstrijden zonder publiek zijn de supporters heel verdeeld. De helft (49,6 procent) ziet daar geen oplossing in, omdat je voetbal speelt met toeschouwers. De andere helft (50,3 procent) vindt het een laatste reddingsmiddel, als andere opties onmogelijk zijn én de duels uitgezonden worden op televisie.

Compensatie

Belgian Supporters vroeg abonnees ook of ze bij de seizoensstart gecompenseerd moeten worden, nu ze wel betaald hebben voor play-offs maar ze die niet dreigen te krijgen. Een kleine 60 procent (56,5 procent) vindt dat de club met een tegemoetkoming over de brug moet komen, 34,3 procent van de bevraagden vindt van niet en 9,2 procent heeft er geen uitgesproken mening over.

Die abonnees konden ook aangeven hoe ze die compensatie invulling zouden geven. Bijna 65 procent opteert voor een verminderde abonnementsprijs volgend seizoen, 19 procent wil graag een gedeeltelijke of volledige terugbetaling en 14 procent zou het liefst een vergoeding in waardebonnen of gratis consumpties zien.

