Mercier verlaat Seraing om coach te worden bij Waasland-Beveren MVS

29 augustus 2019

23u00 0 Jupiler Pro League Arnauld Mercier wordt de nieuwe coach van Waasland-Beveren. De Fransman was sportdirecteur bij Seraing, maar verlaat de club uit eerste amateur om de ontslagen Adnan Custovic op te volgen op de Freethiel. Dat heeft Seraing bevestigd. Waasland-Beveren stelt Mercier morgenochtend (8u30) voor.

De naam van Mercier dook de voorbije dagen op in de pers als opvolger voor Custovic. De 47-jarige Fransman was in België al een tijdje actief op het lagere niveau, als coach bij Boussu Dour Borinage, Seraing en KSV Roeselare.

Na vijf speeldagen was het eerste trainersontslag in de Jupiler Pro League een feit. Waasland-Beveren meldde afgelopen maandag dat het de samenwerking met Custovic beëindigde. De 41-jarige Bosniër moet boeten voor de slechte seizoensstart. Na een 1 op 15 heeft de Oost-Vlaamse club de rode lantaarn in handen. Een 1-0 nederlaag op het veld van Cercle Brugge deed Custovic zaterdag de das om.

Custovic, ex-speler van Moeskroen, AA Gent en Germinal-Beerschot, kwam in november aan het roer te staan bij Waasland-Beveren. Het seizoen voordien had hij zijn trainersdebuut gemaakt bij KV Oostende. Hij wist Waasland-Beveren in 1A te houden, maar nu dreigen nieuwe degradatiezorgen.