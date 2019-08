Mercier topkandidaat om nieuwe coach van Waasland-Beveren te worden MVS

29 augustus 2019

11u49 0 Jupiler Pro League Een verrassende naam. En toch weer niet. Arnauld Mercier is de topkandidaat om de volgende trainer van Waasland-Beveren te worden. De 47-jarige Fransman zal naar alle waarschijnlijkheid de ontslagen Adnan Custovic opvolgen.

Een verrassing, omdat de naam van Mercier de voorbije dagen nergens opdook, en omdat hij momenteel geen T1 is. Sinds begin dit jaar was Mercier, ex-trainer van onder meer Boussu Dour en Roeselare, sportief directeur bij Seraing, in eerste amateur.

Geen verrassing, omdat Mercier al eerder op het lijstje van Waasland-Beveren stond. Zo was hij lang in de running om Philippe Clement op te volgen toen die naar RC Genk vertrok. W-B koos toen uiteindelijk voor Sven Vermant, onder andere omdat Mercier enkel Franstalig is. Dat is nu geen struikelblok meer, Mercier zou een intensief Engels taalbad genomen hebben.

Als beide partijen er uitkomen, wat verwacht wordt vandaag of morgen, zal Mercier vanaf volgende week de trainingen leiden. Dit weekend zit Dirk Geeraerd nog op de bank tegen Charleroi.