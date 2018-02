Merci, Dieumerci! Nieuwkomer Ndongala bezorgt zwak Genk plaats in top zes Kjell Doms

03 februari 2018

22u23

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jupiler Pro League Merci, Dieumerci! De nieuwkomer bezorgde een zwak Genk in de slotfase de volle buit op Moeskroen. Genk oogt inspiratieloos, maar springt wel opnieuw in de top zes.

Racing Genk mag zijn laatste wintertransfer meteen op de blote knieën bedanken. Ndongala bezorgde zijn nieuwe werkgever een gouden driepunter op een bitter koud Le Canonnier.

85 minuten lang deden noch Moeskroen, noch Racing Genk iets waaraan de aanwezige fans zich konden opwarmen. Genk kreeg vanaf de aftrap de bal overhandigd door de jongens van Rednic. "Wij hoeven dat ding niet, proberen jullie het maar." Moeskroen ging dan in zijn vijfmansdefensie rustig achterover leunen. Wachtend op, tja, op wat eigenlijk? Het is allemaal zo vrijblijvend bij de Limburgers. Balbezit om het balbezit, maar amper doelgevaar. Als je er dan niet in slaagt om een versnelling hoger te schakelen, zit je in een lastig parket. Er blijft ook iets in die kopjes zitten waardoor Genk gewoon niet dúrft vrijuit te voetballen. Tel daar nog een groot gebrek aan creativiteit bij en je zit naar een eindeseizoensmatch in februari te kijken.

'Systeem Clement'

Alejandro Pozuelo is de enige Limburger die een actie kan maken. De Spanjaard krijgt soms het verwijt te veel te doen, maar wie zou er anders voor gevaar zorgen? Ibrahima Seck alvast niet. Hij mag het 'systeem Clement' misschien wel tot in de vingertoppen beheersen, voetballend lijkt het nergens op. De Senegalees is hopeloos op zoek naar zichzelf. De bezoekers kwamen tweemaal in de buurt van een doelpunt. Twee keer was de hoofdrol voor Thomas Buffel. Na een flukse dribbel op de linkerflank zag Pozuelo Buffel vrijstaan aan de tweede paal. De Genkse kapitein probeerde binnenkant rechts af te werken, maar miste pijnlijk bijna vanop de doellijn. Daarvoor was Genk één keer gevaarlijk op een stilstaande fase. Olivier Werner loste een hoekschop, de bal viel in doel, maar scheidsrechter Laforge keurde de goal af wegens een vermeende duwfout van Buffel.

Na rust hetzelfde, afgezaagde, liedje. Nastic smeet zich nog wel een paar keer. Maar overgave is zijn grootste kwaliteit. Zelfs Moeskroen dacht plots aan voetballen. Mohamed zwiepte een bal op de knikker van Olinga en er was een uitstekende tussenkomst van Vukovic nodig om Genk op de been te houden.

Ndongala kwam de zwakke Samatta vervangen en Karelis de nog zwakkere Ingvartsen. De Griek ging nog van ver zijn kans, maar zonder succes. Maar het was die andere invaller die Genk alsnog de - onverhoopte - zege bezorgde. Pozuelo stuurde Ndongala diep en die werkte beheerst de 0-1 in doel. Genk overleefde nog een prangende slotfase met dank aan Vukovic en staat opnieuw in de top zes.

