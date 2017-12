Meningen verdeeld over afgelasting KVO-Genk: “Deze match kon gespeeld worden” Tomas Taecke en Dieter Peeters

18u50

Bron: Eigen berichtgeving 3 BELGA Jupiler Pro League Geen KV Oostende - Racing Genk vandaag omwille van de storm en daar was niet iedereen even blij om. KVO vond de afgelasting logisch, maar de Genkenaars zijn ontstemd. Ook scheidsrechter Lardot was van oordeel dat er kon gespeeld worden, maar daar beslisten de brandweer en de politie anders over. De nieuwe datum is 16 januari om 20.30 uur.

Wordt er gespeeld of niet? Dat was lange tijd de vraag in de aanloop van KV Oostende-RC Genk. Op zich rolde de bal en kon er gevoetbald worden, maar anderzijds was de storm zodanig hevig dat een deel van de tribune achter doel zelfs al naar beneden gekomen was. Opvallend genoeg vond ref Jonathan Lardot dit onvoldoende om de match te annuleren. Hij werkte tussen 17.30 uur en 18 uur rustig zijn opwarming af, terwijl de spelers van beide ploegen temidden de uiterst moeilijke omstandigheden naar hun evenwicht zochten. Pas toen de brandweer en de politie na overleg met beide teams beslisten de match preventief af te gelasten, blies Lardot het hele gebeuren af.

Photo News

Clement treurt

Bij Oostende vond men de afgelasting niet meer dan logisch: “Dit is de ergste storm die we hier ooit gezien hebben”, wist algemeen directeur Patrick Orlans. “De veiligheid van de mensen gaat boven alles. Dit is de enige juiste beslissing." Wat de kalender betreft, maakt Oostende zich geen zorgen. De match wordt net na de winterstop op 16 januari ingehaald. Dat brengt KVO geenszins in de problemen. “We hadden al rekening gehouden met een eventuele bekerwedstrijd wat onze stage en de oefenmatchen daar betreft”, aldus sportief manager Luc Devroe. “Nu we uit de beker liggen, is dit een geschikt moment om die match in te halen.”

Een mening die Genkcoach Philippe Clement allesbehalve deelde. Hij was teleurgesteld over de afgelasting, maar heeft begrip voor de beslissing van de brandweer. “Voetballen ging volgens mij, maar als de veiligheid niet gegarandeerd kan worden is dat een ander verhaal.” De felle wind had stukken van het dak van de C-tribune afgerukt, waardoor de uitverkochte Versluys Arena niet veilig was voor spelers en supporters. Maar voetballen was volgens Clement wel mogelijk. “Er zijn bepaalde regels omtrent afgelastingen en daar staat weinig in over de wind. Twee weken geleden was in Genk-Waasland-Beveren ook geen voetbal mogelijk, maar die match is wel doorgegaan.”

Clement had zijn spelers speciaal voorbereid op de zware omstandigheden en verwachtte ook een reactie na de nederlaag tegen Kortrijk. “Ik voelde dat mijn ploeg er klaar voor was, dus ik vind het jammer. Zelf heb ik wel al in zulke omstandigheden gespeeld, maar in die tijd hadden de stadions geen tribunes die loskwamen. (lacht groen) In dat geval kan je geen risico’s nemen.”

BELGA

5 matchen op 14 dagen in januari

Clement vloekte vooral omdat zijn ploeg zo een erg druk programma voorgeschoteld krijgt in januari. “Met al die midweekmatchen moet je heel wat recuperatiemomenten inlassen en kan je minder trainen. Dat maakt alles weer wat lastiger”, aldus de coach. Met de inhaalwedstrijd op dinsdag 16 januari erbij moet Genk 5 matchen op 14 dagen afwerken. Bovendien zal Clement tegen dan amper geblesseerden kunnen recupereren. Enkel Schrijvers en Dewaest zouden na de stage weer wedstrijdfit zijn. Voor Trossard en Berge komen de eerste wedstrijden na de winterstop waarschijnlijk nog te vroeg. Mata, Samatta, Heynen, Seigers en Vanzeir zijn langer uit. De Genk-spelers krijgen nu een week vakantie, met een loopprogramma, waarna er hen een fysieke test wacht. Op vrijdag 5 januari vertrekken ze voor een week op trainingskamp naar het Spaanse Benidorm.

BELGA

BELGA

Photo News Pozuelo.

Photo News