Mehdi Bayat na stopgezette match door mist: “Misschien moeten we reglementen wijzigen” ABD

26 januari 2020

19u29

Bron: Belga 0 Jupiler Pro League Hoewel de reglementen vrij duidelijk zijn, heeft Sporting Charleroi beslist om in beroep te gaan tegen de beslissing om de thuismatch tegen KV Mechelen op 4 februari ab initio te herspelen. "Elders in Europa zou de match vanaf minuut 36 hernomen worden bij een 1-0 stand. Als onze reglementen verkeerd zijn opgesteld, moeten ze misschien gewijzigd worden", zei Mehdi Bayat, gedelegeerd bestuurder van Charleroi én bondsvoorzitter, zaterdag op het Belgian Football Center in Tubeke.

Na 36 minuten legde scheidsrechter Christof Dierick de wedstrijd definitief stil, omdat de zichtbaarheid op Mambourg door de mist onvoldoende was. Daarop besliste de Pro League om de partij vanaf het begin te laten herspelen op dinsdag 4 februari. Charleroi leidde met 1-0, maar conform het bondsreglement (artikel P1428) wordt het doelpunt van Morioka dus geschrapt. De Carolo's zijn het echter niet eens met die beslissing van de kalendermanager van de Pro League.

"Het reglement is duidelijk: we moeten op de snelst mogelijke datum deze wedstrijd herspelen. We proberen nu de geest van dat reglement te begrijpen. De mist was de spelbreker. Dat is niet de fout van Charleroi of Mechelen. Elders in Europa zou herspeeld worden vanaf minuut 36 bij een 1-0 stand. Misschien is het reglement verkeerd opgesteld. Sportief is het zeker niet rechtvaardig. Niemand begrijpt waarom de match helemaal hernomen moet worden. Charleroi kan voor de staking toch niet verantwoordelijk gehouden worden", aldus Bayat.

Sporting Charleroi vecht daarom de beslissing aan. "We willen minstens onze standpunten voorleggen, zodat een onafhankelijke commissie erover kan oordelen. Misschien kunnen we iets veranderen aan het reglement. Als dat verkeerd is opgesteld, kunnen we via de Pro League een wijziging doorvoeren. Maar als we ongelijk krijgen, zal Charleroi dat ook gewoon aanvaarden. We willen geen conflicten veroorzaken, maar verdedigen louter onze belangen en die van het voetbal."

Behalve de integrale replay, komt ook de datum van de replay Charleroi niet goed uit. Komende woensdag spelen de Zebra's ook al een inhaalmatch tegen Club Brugge. "Onze agenda zit bomvol", besloot Mehdi Bayat.