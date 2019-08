Mehdi Bayat boos om uitstel Charleroi - Club: “Charleroi moet gerespecteerd worden” VDVJ

20 augustus 2019

06u34 1 Jupiler Pro League Daar hadden ze bij de Pro League niet op gerekend. Charleroi gaat niet akkoord met de beslissing om de match tegen Club Brugge van komend weekend uit te stellen. Ook Antwerp - AA Gent wordt uitgesteld om de Belgische ploegen in Europa alle kansen te geven.

“We hadden gevraagd te wachten met die beslissing tot na ons duel tegen Zulte Waregem”, foeterde Mehdi Bayat, algemeen directeur van Charleroi, gisteravond na die match. “Dit is allerminst elegant. Kijk, ze vragen aan ons om het Belgische voetbal een dienst te bewijzen. Ik begrijp dat: de coëfficiënt is belangrijk. Maar waarom lieten ze ons niet de tijd om daarop te antwoorden? De Pro League legde het eenzijdig op.”

Bayat benadrukt dat hij allerminst Club viseert. “Voor mij is enkel de communicatie en timing van de Pro League een probleem. Charleroi moet gerespecteerd worden. We weten zelfs niet wanneer de match ingehaald zou worden. Wat als we in de tussentijd spelers verliezen? Of nieuwe halen? Mogen die dan spelen? We gaan vandaag beraadslagen of we stappen ondernemen.”