Mechelen wint op Standard met 1-2 na bitsige partij, eerste thuisnederlaag voor de Rouches YP/FDZ

10 november 2019

21u50 0 Standard STA STA 1 einde 2 KVM KVM KV Mechelen Jupiler Pro League Eerste thuisnederlaag voor een tegenvallend Standard. KV Mechelen kwam, zag en overwon op Sclessin. Malinwa profileert zich als kandidaat voor play-off 1.

Rond het half uur werd het Michel Preud’homme te veel. Igor De Camargo bleef liggen op de grond na een contact met Cimirot en scheidsrechter Boucaut legde het spel stil. Het was niet voor het eerst dat KV Mechelen tijd probeerde te winnen. Ze speelden het slim. Again and again. Hun coach Wouter Vrancken onderging de tirade van MPH en haalde de schouders op. Een monkellachje volgde, handen in de zakken.

Malinwa kwam na een kwartier op voorsprong in Luik. Hands van Cimirot, de vrije trap van Schoofs was enig mooi. De Rouches zaten hoegenaamd niet in de wedstrijd, beten hun tanden stuk op het blok van de bezoekers. Arjan Swinkels, Thibaut Peyre, Joachim Van Damme: daarmee kan je als coach naar de oorlog – war heroes. Koppel daar de voetbalintelligentie van De Camargo en Schoofs aan… KV Mechelen is een moeilijk te bespelen ploeg. Uitgekookt. Bovendien kwamen ze er bij momenten zelf gevaarlijk uit. Vanzeir knalde voorlangs.

De thuisploeg ageerde gefrustreerd. Geraakte niet aan uitgespeelde kansen. Oulare was twee keer dicht bij de gelijkmaker, zijn kopballen misten precisie. Thoelen duwde het schot van Bastien in hoekschop. Standard miste vuur, ging te fel mee in het powervoetbal van de bezoekers. Mpoku kreeg de boel niet aan de praat, Boljevic greep zijn kans niet, Lestienne haalde niet zijn gebruikelijke niveau. Voetballen op flanellen benen. De roes na de zege tegen Eintracht Frankfurt was uitgewerkt.

KV Mechelen startte ook het best aan de tweede helft. Tainmont zette voor na een scherpe tegenaanval - een handelsmerk van de bezoekers -, De Camargo trapte op de lat.

Aan de overkant mikte Bastien over. De dubbele voorsprong voor Malinwa kwam er toch, vijfentwintig minuten voor tijd. Een aanval over Van Cleemput en Corryn werd koel afgewerkt door De Camargo. Zijn torinstinct is hij bijlange nog niet kwijt. De ex-Rode Duivel weegt als vanouds op een verdediging. Van goudwaarde voor zijn ploeg.

Och ja, Standard probeerde het nog wel. De laatste twintig minuten werd de druk verhoogd. Lestienne kreeg een uitstekende kans op de aansluitingstreffer na een individuele actie van de ingevallen Carcela, maar hij schoot onbesuisd over.

Vijf minuten voor tijd lukte de thuisploeg de 1-2 dan toch. Amallah mocht vrij aanleggen, Thoelen was kansloos. Het beloofde nog een warme slotfase te worden voor KV Mechelen. Sclessin schreeuwde zich schor. Pompen of verzuipen voor de bezoekers. Met man en macht.

De Camargo kreeg nog een kopkans, op Bodart. En de gelijkmaker van Standard werd in blessuretijd nog afgekeurd. Carcela bracht voor doel, Amallah verlengde voorbij Thoelen. Met de arm, correcte ingreep van de videoref.

Voor het eerst sinds het seizoen 1990-1991 wint KV Mechelen op Sclessin. Da’s lang geleden. Én ze profileren zich als kandidaat voor play-off 1. Uitgekookte ploeg, dito trainer.