Mechelen wint in Moeskroen en wipt opnieuw de top zes binnen Axel Brisart

26 december 2019

16u26 18 Excel Moeskroen MOU MOU 1 einde 2 KVM KVM KV Mechelen Jupiler Pro League Tenzij Zulte Waregem stunt op het veld van Club Brugge, overwintert KV Mechelen in de top zes. Malinwa won verdiend van Moeskroen met 1-2. Van Damme en Togui scoorden in de eerste helft, in het slot milderde Antonov voor Moeskroen met een heerlijk doelpunt.

Droomstart voor KV Mechelen. Kaya stuurde Schoofs, die weer aan de aftrap stond ten koste van Vanlerberghe, diep. De middenvelder legde achteruit en aan de rand van de zestienmeter viseerde Van Damme de rechterbenedenhoek. De bal week licht af op Queiros, Vasic was kansloos. 0-1 na amper twee minuten spelen. Eerste treffer voor Van Damme dit seizoen. Een duizendtal meegereisde Mechelen-supporters maakten er een feestje van op Le Canonnier - ‘t was een veredelde thuismatch.

KVM liet de bal vervolgens aan Moeskroen en wachtte rustig zijn kans af. De thuisploeg kreeg maar weinig klaar. Garcia besloot van dichtbij hoog over, Van Durmen besloot vanuit de draai recht op Thoelen. Meer kregen we niet te zien van Moeskroen. Aan de overkant creëerde Malinwa, dat nooit écht leek door te duwen, enkele prima mogelijkheden. De vrijstaande Kaya kopte een voorzet van Engvall net over. Peyre deed hetzelfde bij een vrijschop van Schoofs. We leken met een 0-1 de rust in te duiken, maar in de extra tijd had Malinwa zijn dubbele voorsprong toch nog te pakken. Storm bracht de bal voor doel, Engvall tikte de bal even aan en Togui kon aan de tweede paal binnen werken - een verdiend doelpunt voor de Ivoriaan.

Na de pauze was het Moeskroen dat het eerst kon dreigen. Perica legde af, Van Durmen knalde over. Iets voorbij het uur kreeg Storm dé kans op de 0-3. Ciranni speelde te zwak terug op Vasic en de flankaanvaller van Malinwa kon alleen op de Moeskroen-goalie af. Die maakte zich echter goed breed en Storm besloot naast.

KV Mechelen - heel de wedstrijd sterk in het duel - wilde de match volwassen uitspelen en loerde op de counter. Tien minuten voor het einde brak Malinwa nog eens uit. Boya speelde de bal zomaar tot bij Tainmont, die richting Vasic snelde. De Fransman tikte op het juiste moment tot bij Van Damme, maar die knalde vanop afstand ruim over. Enkele minuten later kreeg Tainmont opnieuw veel ruimte, zijn vizier stond niet scherp genoeg. In de slotfase kreeg Schoofs nog geel. Hij is geschorst voor de clash tegen Standard net na de winterstop. We kregen ook zowaar nog een doelpunt te zien. Antonov krulde de bal enig mooi voorbij Thoelen, maar de aansluitingstreffer kwam te laat voor Moeskroen.

KVM hield de zege vast en springt voorlopig naar de zesde plek in het klassement. Als Zulte Waregem straks niet wint op Jan Breydel, overwintert promovendus Malinwa in de top zes.