Mechelen neemt revanche op Genk dat plots in het sukkelstraatje zit Kjell Doms

22u31 0 Photo News Jupiler Pro League Racing Genk zit opnieuw in het sukkelstraatje. Het verloor met 3-2 van KV Mechelen. Pas wanneer het kalf verdronken was toonde Genk enige weerbaarheid.

‘Karma is a bitch’, appte een fervent Malinwa-supporter ons. Hij had het over Joseph Aidoo, de Ghanese centrale verdediger. Drie dagen geleden maakte hij nog een triomfantelijk dansje voor de Mechelse fans, nu knalde hij vanop haast dezelfde plek een bal in eigen doel. Net zoals in de bekerpartij begon Racing Genk met een achterstand aan de wedstrijd. Drie minuten waren er weggetikt toen Aidoo een voorzet van Claes verkeerd inschatte en de bal met een boogje over Vukovic in doel deed belanden.

Genk begon aan de partij alsof ze met een kater van de bus waren gestapt. Er zat écht geen leven in. Tja, dan ben je in Mechelen een volger voor de kat. De elf van Malinwa speelden met de ziel van hun coach langs de lijn, een en al overgave. Maar ook met kwaliteit, hoor. De 2-0 was een heerlijke aanval. El Messaoudi wachtte precies lang genoeg om Bandé - loopt die nog rond in Mechelen na de winterstop? - diep te sturen in de rug van Aidoo. Bandé zag Pedersen mee opkomen en speelde hem vrij voor Vukovic, de Australiër kon enkel kijken hoe Pedersen de dubbele voorsprong tegen de touwen knalde. Racing Genk stond erbij een keek ernaar. Geen veerkracht, niets. En het werd nog erger voor de rust. Mata werd te kijk gezet en Claes verstuurde een voorzet richting tweede paal. Jere Uronen stond lucht te dekken, Tim Matthys kreeg alle tijd om af te leggen tot bij Pedersen. De Deen scoorde zijn derde goal in drie dagen tegen Racing Genk. Mechelen maakte Genk compleet belachelijk voor de rust. Bandé trok een balletje achter het steunbeen en poortte Malinovskyi dan nog eens. ‘Galleryplay’ van geel en rood. Zelfs Paulussen ging zijn kans vanop ruim dertig meter, dan weet je het wel. Het Mechelse amuseerde zich kostelijk en ‘wij willen Bosmans zien’, rolde van de tribunes.

Minder pret bij de Genkse delegatie op de ere-tribune. Hoelang blijven zij zich verschuilen achter de overwinningen tegen Anderlecht en Club Brugge. Twee zeges die de waarheid even konden verbloemen, maar dit Genk is doodziek. Als zó veel talentvolle spelers - u kent ze wel, Pozuelo en Malinovskyi op kop - al wéken niet in de buurt van hun beste niveau komen, dan is er meer aan de hand. Daar kunnen de verantwoordelijken toch niet blind voor blíjven? Ingrijpen, voor het schip helemaal gezonken is. Je kunt Albert Stuivenberg niet eens weinig verwijten. Hij blijft zich waardig gedragen ten aanzien van pers en publiek, maar deze situatie is uitzichtloos. ’t Is op.

Als het kalf verdronken was gaf Genk een tekenen van leven. Coosemans redde een kopbal van Karelis, maar was kansloos op de rebound van Aidoo. Genk kwam nog eens dreigen, opnieuw na een stilstaande fase. Pedersen haalde een kopstoot van Colley weg onder de lat. Stuivenberg wachtte tot een kwartier voor tijd om vers bloed in te brengen. Vanzeir, Maehle en Benson werden erbij gegooid. Pozuelo maakte nog een heerlijke aansluitingstreffer, maar verder kwam Genk niet. Het leverde niets op. KV Mechelen boekte zo een levensbelangrijke zege, Genk slaat opnieuw het sukkelstraatje in.

