Mechelen loopt thuis blauwtje op tegen Cercle: “Op vijf minuten tijd gaven we de match helemaal weg door fouten” SVBM/ABD

22 augustus 2020

21u49 32 KV Mechelen KVM KVM 2 einde 3 CER CER Cercle Brugge Jupiler Pro League KV Mechelen heeft een pijnlijke thuisnederlaag geleden tegen Cercle Brugge. Aan de rust leek er geen vuiltje aan de lucht voor Malinwa, maar in een knotsgekke tweede helft knokte Cercle zich naar een 2-3-overwinning. Bij Mechelen heerste ontevredenheid over het afgekeurde doelpunt van Togui in de slotfase. “Ik neem aan dat de ref in alle integriteit gehandeld heeft, daar mogen we toch hopelijk van uitgaan”, reageerde KVM-coach Wouter Vrancken na de partij.

Cercle moest het op bezoek bij KV Mechelen doen zonder Guy Mbenza. De aanvaller liep vrijdag een scheur op in de linkeradductoren en is enkele weken out. Door de afwezigheid van Mbenza maakte Ugbo zijn debuut bij de Vereniging.

Naar de wedstrijd dan. Malinwa schoot het best uit de startblokken en dat leidde ei zo na meteen in een voorsprong. Na goed afleggen van Schoofs mikte Hairemans op de paal. Cercle herstelde mondjesmaat het evenwicht, maar Mechelen bleef de dominante factor. Na een halfuur trof ook Storm de staak.

Enkele minuten later was het dan toch raak. Na verdedigend gestuntel bij Cercle kon Didillon een poging van Hairemans nog pareren, maar in de herneming deed Togui de netten wél trillen. Mechelen dook zo met een voorsprong de rust in.

De tweede periode leek gelijkaardig te beginnen, maar in drie dolle minuten klom Cercle zowaar op voorsprong. Eerst rondde debutant Ugbo een mooie aanval af, wat later maakte Hotic de ommekeer helemaal compleet. Na de goal voetbalde Cercle met wat meer vertrouwen, maar KV Mechelen hield het hoofd koel. Nadat groen-zwart een voorzet niet weg kreeg, kopte Togui nog op de lat. In de rebound ramde Vranckx het leer wel tegen de touwen en hing de bordjes zo weer in evenwicht.

Het mooiste doelpunt moest dan nog komen. Na een hoekschop pakte Thibo Somers uit met een halve omhaal. De bal verdween enig mooi in de verste hoek, 2-3 voor de bezoekers. Mechelen kwam nog tot scoren via Togui, maar scheidsrechter Van Damme keurde het doelpunt af wegens een overtreding van Vranckx. Cercle trok de zege over de streep en wipt naar de vierde plaats in de stand. Mechelen blijft achter met 4 op 9.

Vrancken: “Wedstrijd die we altijd moeten winnen”

Wouter Vrancken reageerde teleurgesteld na de thuisnederlaag van z'n ploeg. “We hebben 80 minuten gedomineerd. Met hele goeie eerste helft. Maar we belonen onszelf wéér niet”, aldus de coach van Malinwa. “Voor de rest hadden we zeker twee à drie keer moeten scoren voor de rust. Als je kijkt naar de statistieken... We hadden meer doelpogingen én balbezit. Alles was goed, behalve de efficiëntie. En op vijf minuten tijd gaven we de match helemaal weg door fouten. We verliezen een match die we altijd hadden moeten winnen.”

Bij KV Mechelen was er heel wat te doen om de afgekeurde 3-3 van Togui. De Ivoriaan tikte de late gelijkmaker in doel, maar de ref zag een fout van Vranckx. Dat terwijl Taravel voordien wel hands maakte. Na de match bleef Vrancken opvallend rustig - hij moest op zijn tanden bijten. “Ik heb de fase opnieuw bekeken. De scheidsrechter nam die beslissing naar eigen goeddunken. Zo neutraal mogelijk. Kijk, ik ga er niet te diep op ingaan. Je hebt gezien wat er volgde op het veld toen we ons ongenoegen uitten (Vrancken kreeg geel, red.). Ik neem aan dat de ref in alle integriteit gehandeld heeft, daar mogen we toch hopelijk van uitgaan.”



