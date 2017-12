Mechelen doet uitstekende zaak, KVO mag play-off I stilaan vergeten 20u02 0 BELGA Jupiler Pro League In een evenwichtig duel heeft KV Mechelen een uitstekende zaak gedaan in de strijd om het behoud. Rits bezorgde zijn team de zege op het veld van KV Oostende, dat stilaan definitief een kruis mag maken over play-off I.

Dat Lombaerts in extremis toch nog fit raakte, was een opsteker voor Custovic, die achterin sowieso ook nog Tomasevic (schorsing) en Rozehnal (privéproblemen) moest missen. Naast Lombaerts en Milic kreeg ook de 18-jarige Bushiri in de driemansdefensie voor het eerst speelgelegenheid. Diep in de spits kreeg Zivkovic de voorkeur op Akpala en Gano. Bij Mechelen ontbrak Croizet, die op weg is naar Kansas en opzij werd geschoven door Jankovic. Verder was het uitkijken naar Pedersen, die één week na zijn twee treffers terugkeerde naar zijn ex-ploeg. Bandé speelde zijn eerste match sinds hij eerder deze week door Ajax werd overgenomen.



Met twee ploegen die in eerste instantie voor een stevige organisatie kozen, was het een kwartier wachten op de eerste dreiging. Capon leverde een goeie voorzet af, maar Milic kopte naast. Veel groter was de kans voor Vandendriessche, die halverwege de eerste helft na een mooie actie oog in oog met Coosemans kwam te staan. De Mechelse doelman hield de Fransman op knappe wijze van de openingsgoal. Malinwa reageerde met een slap schotje van Rits, Bandé vond dan weer Dutoit op zijn weg na knap voorbereidend werk. Na een evenwichtige eerste helft leken beiden elkaar op gelijke hoogte te houden, maar dan lukte Mechelen toch de openingsgoal. Matthys trok goed voor op Rits, die van Bushiri toestemming kreeg om in de kluts via Dutoit de bal tegen de touwen te werken. 0-1 voor KVM dus halverwege, geen onbelangrijke voorsprong voor de bezoekers in een best gesloten match.

In een opnieuw saaie openingsfase van de tweede helft verloor Mechelen al snel Matthys, die met de draagberrie van het veld werd gehaald. Oostende moest komen, maar deed dat aanvankelijk niet. Een gekraakt schot van Musona was het beste wat de kustploeg in het vierde kwartier te bieden had. Custovic gooide eerst Akpala en een kwartier voor inrukken ook Gano in de strijd in de hoop alsnog het tij te keren. Een eerste aanzet daartoe kwam van de voet van Siani, die zag hoe Coosemans zijn harde knal nog net uit de hoek kon weren. Een offensief bleef evenwel uit. Oostende botste op de goeie organisatie van Malinwa, die nauwelijks iets weggaf. In de omschakeling vergaten Bandé en El Messaoudi de wedstrijd kort voor tijd helemaal te beslissen. In de extra tijd liet KVO Mechelen toch nog even zweten. Eerst Musona en vervolgens Rezaeian namen Coosemans onder vuur, maar de doelman was niet te verslaan. Samen met Rits had hij een huizenhoog aandeel in de levensbelangrijke zege van Mechelen.



Dankzij de driepunter op het veld van Oostende kan Malinwa zijn degradatiezorgen voorlopig vergeten. Jankovic en co tellen nu zeven punten meer dan rode lantaarn Eupen, dat later vanavond voor een moeilijke opdracht staat in Genk. Na de één op zes tegen Charleroi en Mechelen kan Oostende zich stilaan focussen op de beker, want play-off I lijkt nu wel heel ver weg.

BELGA

