Mechele morgen tegen ploeg waar hij zijn carrière herlanceerde: "Totaal andere speler geworden" Wouter Devynck en Tomas Taecke

08u00 0 Photo News Jupiler Pro League Anderhalf jaar geleden afgeschreven, maar opeens staat Brandon Mechele (24) weer in de Brugse verdediging. Als vaste waarde zowaar.

Vincent Mannaert in Het Laatste Nieuws van 28 juli : "In januari hebben wij Mechele uitgeleend aan STVV. Zes maanden later waren we best wel onder de indruk van de evolutie die hij had doorgemaakt."

Een ode aan het werk van Ivan Leko bij STVV, maar evenzeer bewondering voor de transformatie van ­Mechele. Nogal wat waarnemers fronsten in juli de wenkbrauwen. Wat zou Mechele nu opeens een (meer)waarde kunnen hebben voor Club? Maar zie: 12 competitie­matchen op 12, telkens 90 minuten: een perfecte 100%. Plus ook nog drie Europese duels en één bekermatch.

Niet slecht voor de mindere helft van het duo Engels-Mechele indertijd. Net door het voetballend vermogen van Engels vielen de gebreken van Mechele nog meer op. Beperkt in het uitvoetballen, niet snel, geen uitstraling. Aan de andere kant had hij wel een ongeziene drive. "Dat is zijn grootste kracht", beaamt Patrick Van Kets, vorig seizoen hulptrainer bij STVV en in het tussenseizoen bijna mee met Leko naar Brugge. "Het was altijd zijn grootste wens om het waar te maken bij Club."

Vierde in pikorde

Dat leek in januari 2017 ver weg. De centrale verdediger - in de pikorde ver na Engels, Denswil en Poulain - werd uitgeleend, niét met de bedoeling om terug te keren. Ondanks de verdedigende kwaliteiten die hij wel degelijk bezit. Sterk in de duels één tegen één, goed positiespel. "En door goed te anticiperen, valt zijn gebrek aan snelheid niet zo op", aldus nog Van Kets. "Bij STVV heeft hij evenwicht gebracht in de verdediging."

Dat doet hij nu voor een stuk ook bij Club. Dat blauw-zwart het minst aantal tegengoals heeft (11), is niet zomaar. Een verrassing weliswaar. "Ik had totaal niet verwacht dat hij zoveel zou spelen", is Leko eerlijk. "Ik had tegen hem gezegd dat hij een eerlijke kans zou krijgen. Als hij die niet greep, zou het de bank of de ­tribune worden. Hij heeft in het ­seizoensbegin moeilijke momenten gehad, maar hij is mentaal sterk. Brandon is in één of twee jaar tijd een totaal andere speler geworden. Hij heeft een schitterende mentaliteit en is één van mijn beste verdedigers."

Wat bij terugkeer Poulain?

Feit is wel: als Poulain fit is, vliegt ­Mechele wellicht naar de bank. Maar die cijfers, die pakken ze hem niet af. Van 0 procent vorig seizoen naar 100 nu: beter wordt het niet.

Van 0% naar 100% speelminuten

’12-’13 Club Brugge 7%

’13-’14 Club Brugge 65%

’14-’15 Club Brugge 75%

’15-’16 Club Brugge 45%

’16-jan ’17 Club Brugge 0%

jan ’17-’17 STVV 85%

’17-’18 Club Brugge 100%