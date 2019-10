Mechele: “Clement was heel boos tijdens de rust” YP

27 oktober 2019

Brandon Mechele was niet bepaald tevreden na het 1-1-gelijkspel tegen Standard. “Het was een moeilijke match, vooral in de eerste helft kenden we problemen omdat Standard goed compact stond. De tweede helft waren we veel beter en gevaarlijker. Maar die vroege goal was ideaal voor hen natuurlijk, zo konden ze meer inzakken en counteren. De tweede helft was een ander verhaal, we scoren snel en dat zorgt voor druk bij hen ook. De coach was heel boos bij de rust, en dat heeft geholpen. Het is altijd moeilijk tegen een laag blok.”