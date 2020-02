Mbokani maakt een einde aan droogte en schiet Antwerp tegen KVO naar play-off 1

MVS/GVS

29 februari 2020

21u21 0 Antwerp ANT ANT 3 einde 1 KVO KVO KV Oostende Jupiler Pro League Easy peasy. Na vijf minuten had Antwerp z’n schaapjes al op het droge tegen een lam KV Oostende. Mbokani had er dan al twee keer gescoord, hij maakte even voor affluiten z’n hattrick compleet. Vargas zorgde nog voor de eerredder: 3-1. Antwerp springt over Standard en Charleroi naar plek drie en is nu ook wiskundig zeker van play-off 1.

Van een blitzstart gesproken. 37 seconden ver stond het al 1-0. Neto de mist in, Mbokani er als de kippen bij om - in twee keer - te scoren. Dik vier minuten later: 2-0. Opnieuw Mbokani, dit keer op een hoekschop. Antwerp dolde met de bezoekers. Die hadden gele truitjes en groene broekjes aan. ‘t Leek FC De Kampioenen wel.

Hattrick Hero

Even na rust leek Seck er 3-0 van te maken, maar z’n treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. De thuisploeg haalde de voet van het gaspedaal, maar daarvan profiteren, nee, dat deed Oostende niet. ‘t Was daarentegen Antwerp dat nog een derde keer scoorde. Invaller Miyoshi trapte op de paal, u kan al raden wie er op de juiste plaats stond: Dieumerci Mbokani, inderdaad. Geen woorden maar daden van de hattrick hero, die even de mond snoert van zij die aan hem twijfelden. Jonathan David, die Gouden Stier is nog niet binnen.

Play-off 1

In blessuretijd scoorden de bezoekers nog de eerredder via Vargas, maar meer dan een voetnoot was dat niet. Antwerp springt dankzij deze driepunter - even? - over Standard en Charleroi naar plek drie en is nu ook wiskundig zeker van play-off 1. De Great Old staat nu op 50 punten, een record sinds ze promoveerden. Met nog een wedstrijd op Kortrijk en thuis tegen Moeskroen geprogrammeerd hoeft het daar niet bij te blijven.