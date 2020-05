Mbokani is topschutter van seizoen 2019-2020: Congolees haalt het van David op uitdoelpunten ABD

19 mei 2020

14u01

Bron: Belga 0 Jupiler Pro League Dieumerci Mbokani mag zich de topschutter van het ingekorte voetbalseizoen 2019-2020 noemen. De Congolese spits van Antwerp maakte net als zijn Gentse collega Jonathan David achttien competitietreffers maar is de 'Gouden Stier' omdat hij een keer meer scoorde op verplaatsing (zes tegen vijf).

Hans Vanaken van kampioen Club Brugge maakt met dertien doelpunten de top drie vol. Voor de 34-jarige Mbokani is het de eerste keer dat hij zich tot topschutter kroont van België. De laatste Antwerp-speler die daarin slaagde, was Cisse Severeyns in het seizoen '87-'88 met 24 doelpunten. Op de erelijst volgt Mbokani de Tunesiër Hamdi Harbaoui (Zulte Waregem) op.

