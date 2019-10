Mazzu-time in de Luminus Arena: Berge redt in extremis een punt voor Genk tegen Antwerp DMM

30 oktober 2019

22u26 4 KRC Genk GNK GNK 2 einde 2 ANT ANT Antwerp Jupiler Pro League Antwerp heeft zich de kaas van het brood laten eten in de Luminus Arena. ‘The Great Old’ kwam 0-2 voor, maar goals van Samatta en Berge in het absolute slot stelden een puntje veilig. Een resultaat dat vooral voor Antwerp zuur zal smaken.

Lamkel Zé na kalm. Het was hét wapenfeit van de vorige speeldag in de Jupiler Pro League. Ook nu was het weer uitkijken naar de gekke, maar soms o zo geniale Kameroener van Antwerp. En hij stelde andermaal niet teleur.

Want wie scoorde de eerste goal van Antwerp op verplaatsing bij Genk sinds de promotie van vorig jaar? Juist, Didier. Lamkel Zé duwde aan de tweede paal een voorzet van Buta in één tijd voorbij Coucke. Deze keer geen gek t-shirt bij de viering, wel een excentriek dansje.

Voor Genk werd het wroeten. De Limburgers hadden moeite met het Antwerpse spel: viriel achteraan, frivool voorin. Op een verrassingspoging van Berge en een slap schot van Ito na kwam de thuisploeg nooit in de buurt van een gelijkmaker.

Net als in de eerste helft, mocht Antwerp vroeg vieren in het tweede bedrijf. Rodrigues kreeg een zee van tijd om te schieten. Uiteindelijk was het een uitgestoken been van Lucumi dat Coucke zou verschalken in z’n korte hoek.

Antwerp leek zegezeker. En dan durft er wel al eens iets kort te sluiten bij Lamkel Zé. De Kameroener sloeg de bal over z’n hoofd weg. Ref Wesley Alen toonde clementie en hield een tweede gele kaart op zak.

Toch zat de sleutel nog niet helemaal op de match. Samatta lukte de aansluitingstreffer op een weergaloze manier. De Togolees nam een vrije trap ineens op de slof en liet Bolat geen kans. Op de koop toe pakte niet Lamkel Zé, maar uitblinker Ivo Rodrigues z’n tweede geel bij Antwerp.

Antwerp met z’n tienen dus in de slotminuten en dat zorgde voor wat extra spanning in de Luminus Arena. Genk probeerde het met een slotoffensiefje. De 1-3 van Mbokani werd dan weer (terecht) afgekeurd voor buitenspel van de assisterende Lamkel Zé.

Met een ultieme actie probeerde Berge nog het laken naar zich toe te trekken in de laatste minuut. De Noor schoot en trof raak. Een gewonnen punt voor Genk. Een zuur gelijkspel voor Antwerp.