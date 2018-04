Mazzu razend na penalty Anderlecht: "Het is een schandaal" BF

06 april 2018

23u17 20 Jupiler Pro League Anderlecht boekte op het veld van Charleroi zijn eerste zege in play-off 1. Een discutabele penaltyfout op Teodorczyk leidde tot de beslissende treffer. Felice Mazzu was furieus na afloop. "Het is een schandaal."

“Ik begrijp er niet van. We hebben vergaderingen gehad met de staf, waarin men vertelde dat de hoofdscheidsrechter de beslissingen neemt. Nu hoor ik dat de VAR de beslissing omtrent de penalty nam. Waardoor dient de VAR? Hoe wil je een match winnen als de VAR zegt dat het een strafschop is, terwijl het hele stadion gezien heeft dat het geen penalty is. Behalve de ref en de VAR.”

“Ik ben trots op mijn spelers, ik feliciteer ze. Het is niet hun fout dat we verloren hebben. Het reglement is niet gerespecteerd.” Klacht indienen? “Waarom zou ik klacht indienen? Ik zal niet schrijven of spreken. Maar er zijn zaken die niet normaal zijn. Het is altijd Charleroi dat ondergaat of moet zwijgen…”

