Mazzu pakt gsm om fout VAR aan te tonen, onze huisref fluit hem terug: "Geen objectief bewijs dat bal over de lijn was"

20 oktober 2019

12u15 34 Jupiler Pro League Opvallend beeld na de wedstrijd tussen Standard en Racing Genk (1-0). Felice Mazzu was niet te spreken over het doelpunt van de Rouches en pakte tijdens het tv-interview plots zijn gsm uit z’n zak om de fout van de videoref aan te tonen. Ongezien. Ook onterecht volgens onze huisref Tim Pots.

Nét voordat Samuel Bastien een heerlijke goal maakte, ging de bal (vlak voor de ogen van de lijnrechter) volgens de bezoekers over de lijn. Moeilijk te zien op de beelden, zo oordeelde ook de VAR. Het doelpunt werd gevalideerd.

Na afloop stond een woedende Mazzu de pers te woord. Hij vond dat de goal afgekeurd moest worden, omdat de bal volgens hem wél degelijk de lijn overschreed. En dat toonde hij aan via een screenshot.

Ook op de persconferentie toonde Mazzu de screenshot op zijn gsm. “De bal is over de lijn. En de lijnrechter staat er pal op. Het probleem is dat mijn spelers op dat moment stoppen met spelen. Dat hadden ze misschien niet moeten doen, maar die beslissing (het toekennen van het doelpunt, red.) is hoe dan ook moeilijk te accepteren.”

Onze huisfref: “VAR heeft correct gehandeld door niet in te grijpen”

Onze huisref Tim Pots begrijpt de frustraties van Mazzu, maar vindt ze onterecht. “Voor topwedstrijden beschikt de VAR over tien camera’s. Daarvan staat er eentje aan de overkant maar die was onbruikbaar omdat een speler (Bongonda, red) van Genk het zicht belemmerde.”

“Het beste camerastandpunt, in dit geval het minst slechte, is wat wij de ‘tactical’ noemen. De camera hoog achter het doel. Het is ook een screenshot van die camera dat Mazzu gebruikt. Wel, vanuit dat bijna frontaal standpunt is er geen objectief bewijs dat de bal volledig over de zijlijn was. Omdat een bal 22cm diameter heeft moet je vanuit dat standpunt al minstens 11cm gras zien tussen bal en zijlijn vooraleer die er volledig over is.”

“Een camera loodrecht op de zijlijn, zoals de doellijntechnologie of hawk-eye in tennis, had wel uitsluitsel gegeven zonder dat je moet gaan interpreteren”, besluit Pots. “De VAR heeft correct gehandeld door niet in te grijpen.”

Ook onvrede bij Standard

Tijdens de partij uitte ook Standard zijn onvrede over de videoref. Sébastien Dewaest beging een zware overtreding, maar ontsnapte aan een rode kaart. Standard-voorzitter Bruno Venanzi stuurde vervolgens een opmerkelijke tweet de wereld in: “Standard is sterker dan de VAR.”

