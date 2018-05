Mazzu: "Luisteren ze ons af in de Ghelamco Arena?" Alain Ronsse

00u05 1 Jupiler Pro League Charleroi-coach Felice Mazzu legde vooral de nadruk op de inzet en de discipline van zijn groep.

"Charleroi is geen ploeg die in aanmerking komt voor een schoonheidsprijs", aldus Mazzu. "In het begin van het seizoen liepen we als het ware op het water, maar we moeten het toch vooral hebben van overgave en organisatie. Die waarden hebben we vanavond teruggevonden. Op de counter hadden we een paar doelpunten meer kunnen maken, maar daar wil ik wel onmiddellijk aan toevoegen dat Gent de paal trof en Nicolas (Penneteau, red.) met fameuze reflexen twee tegendoelpunten voorkwam."

"Tijdens de eerste helft hebben we hoog gespeeld om de opbouw van de tegenstander te blokkeren. Dat is ons goed gelukt. Na de rust kregen we het moeilijker, maar konden we op karakter een belangrijke zege veiligstellen. Ik hoop dat we deze mentaliteit in de resterende drie wedstrijden kunnen verlengen. Op naar een Europees ticket? Ach, voetbal is bizar. Eén keer winnen en je bent de beste, één keer verliezen en je bent de slechtste."

Afluisterapparatuur

Onmiddellijk na de match, in een interview langs de zijlijn voor 'Play Sports', verklaarde AA Gent-doelman Thoelen dat Mazzu zijn spelers de opdracht had gegeven zich te spiegelen aan Atlético Madrid. Daarmee geconfronteerd reageerde de coach van Charleroi verrast: "Hoe kan Thoelen dát weten? Ik heb de manier waarop Atlético de terugmatch tegen Arsenal heeft aangepakt pas voor de opwarming in de kleedkamer ter sprake gebracht. Moet ik daaruit afleiden dat de Ghelamco Arena en meer bepaald de vestiaire van de bezoekers uitgerust is met afluisterapparatuur?"

N'Ganga keerde twee ballen van de lijn. Eén van Simon, één van Janga. "We hebben eindelijk nog eens geluk gehad", aldus de linksachter die Nurio lange tijd moest laten voorgaan. "Sinds de jaarwisseling is dat hoogstzelden het geval geweest. We gaan nu alles geven om die vierde plaats vast te houden en misschien zit er nog ietsje meer in. Met geluk."