Mazzu: "Kan niet anders dan tevreden zijn met dit punt" Alain Ronsse

23u55 0 Photo News Jupiler Pro League De maand december is er een van alle gevaren voor de Carolo's. Er wacht hen immers tot de winterstop een ontzettend zwaar programma: Anderlecht (uit), Racing Genk (thuis), AA Gent (uit) en Zulte-Waregem (uit). Daarbij komt nog tussen Anderlecht en Genk voor de reguliere competitie de uitwedstrijd op Club Brugge in het kader van de kwartfinales van de Beker van België.

Het gelijkspel tegen KVO, op papier de minst moeilijke opdracht van de reeks, kwam dus zeer ongelegen. Mazzu: "Uiteraard had ik liever gewonnen, maar rekening houdend met het wedstrijdverloop kan ik niet anders dan tevreden zijn met één punt. Oostende heeft de voorbije weken sterk gepresteerd en is vanavond op zijn elan doorgegaan. Tijdens de eerste helft bleven we goed in de organisatie en hadden we het geluk 1-0 voor de komen. De tweede helft was een stuk minder wat ons betreft. In zoverre dat er een paar knappe reflexen van Penneteau nodig waren om in de laatste kwartier de 1-1 vast te houden. Dat was de prijs die we betaalden voor de risico's die we namen om op de valreep toch nog een tweede doelpunt te maken. We gaven ongewoon veel ruimte weg omdat we open spel speelden. Ik blijf echter positief. Globaal gezien kunnen we een uitstekende balans voorleggen. En niet enkel globaal. Binnen de zes dagen hebben we drie wedstrijden afgewerkt. We wonnen op Waasland-Beveren, kwalificeerden ons voor de kwartfinales van de Beker van België op Moeskroen en verloren niet van Oostende. Zo slecht is dat niet, toch?"

BELGA

"Het klopt dat de ploeg vanavond, naarmate de wedstrijd vorderde, tekenen gaf van vermoeidheid. Ik maak me daar niet ongerust in. We hebben nu eindelijk een volle week om te recupereren. Bovendien zijn Baby en Lukebakio klaar om de groepstraining te hervatten."

Nurio gaf wel de assist voor het doelpunt van Tainmont, maar was in verdedigend opzicht niet bij de zaak. "Tijdens de eerste weken van het seizoen speelde Nurio opvallend sterk. Daarna werd hij afgeremd door een blessure en de voorbije twee wedstrijden depanneerde hij als linksmidden. Het is een gecompliceerde periode geweest voor hem. Maar dat Nurio zijn niveau van zijn eerste maanden zal terugvinden, daar twijfel ik niet aan."

Tainmont kwam voor het eerst sinds de verloren uitmatch op Oostende nog eens aan de aftrap en scoorde. De Fransman reageerde een tikkeltje gefrusteerd, omdat hij - ondanks het uitvallen van zijn Baby, zijn rechtstreekse concurrent als linksmidden - tegen Waasland-Beveren en Moeskroen Nurio op die positie moest laten voorgaan. "Geen van mijn spelers is gelukkig als hij niet speelt", aldus Mazzu. "Clement is de uitzondering niet die de regel bevestigt. Ik heb met hem gepraat. Hij kent mijn standpunt. Of hij dat standpunt aanvaardt, is een andere zaak. Maar tussen Clement en mij is er geen probleem."

BELGA