Mazzu bevestigt: Coucke start in doel bij Racing Genk SJH

02 augustus 2019

14u44 0 Jupiler Pro League Felice Mazzu probeerde het eerst nog even geheim te houden, maar uiteindelijk biechtte hij toch op wie er morgenavond voor Genk in doel postvat. “Ach, om te vermijden dat ik 20 vragen krijg over onze drie fitte keepers, ga ik het toch maar bekennen: Gaëtan (Coucke, red.) zal in doel staan.”

De 20-jarige Gaëtan Coucke neemt dus de plek van de onfortuinlijke Danny Vukovic in. De Australische doelman scheurde de afgelopen week de achillespees van zijn linkervoet af. Hij ging al onder het mes, maar is maandenlang out. Aan Coucke om hem te doen vergeten dus.

De Limburger zit al sinds zijn 8ste bij Genk en mocht vorig seizoen ervaring gaan opdoen bij de buren van Lommel. Na 34 duels in 1B gooit Mazzu hem nu in de strijd. Genk maakte al duidelijk dat het geen vervanger voor Vukovic zoekt en dus het volste vertrouwen heeft in Coucke.

“Ik heb enkele van zijn wedstrijden bij Lommel gezien”, lichtte Mazzu nog toe. “Ik leerde hem intussen ook kennen op training en in de oefenwedstrijden. Je kan ze niet met mekaar vergelijken want hij heeft een ander profiel dan Danny: jong en minder ervaring, maar veel kwaliteit. Een hele goede keeper. We wisten al dat hij er zou staan, mocht er iets met Danny gebeuren. Mijn assistent Tom Van Imschoot was vorig seizoen zijn coach bij Lommel en hij spreekt ook veel goeds van hem, net als onze keeperstrainer Guy Martens. Ze zijn zeker dat hij een goed niveau zal halen.”