Matig STVV houdt slecht Genk op een gelijkspel en uit de top 6 Niels Vleminckx

27 januari 2018

22u25

Bron: Eigen berichtgeving 38 Jupiler Pro League Het was koud en slecht. Behalve de eindscore (1-1) is dat alles wat u moet weten over Genk-STVV.

Het was kouder dan dat het plezant was in de Luminus Arena. Genk begon niet onaardig en Schrijvers had zijn overhoekse schot mogen kadreren, maar voor de rest waren het dertig ijzige en oervervelende minuten. Het radionieuws sprak over kauwen, de meest gespotte vogelsoort op speelplaatsen. Die aarden daar wonderwel door de vele voedelresten die er te vinden zijn. Wij zijn geen vogelliefhebbers, maar alles was interessanter dan wat er op het veld plaatsvond.

Dat was ook te horen aan de stem van Peter Vandenbempt. Het Sporza-anker worstelde om enig enthousiasme in zijn stemtimbre te leggen als Ruslan Malinovskyi alweer een breedtepass over de zijlijn trapte. Eén keer gingen de decibels de hoogte in. Dussaut met een knappe splijtende pass, De Petter trapte op Vukovic. “Eindelijk”, zuchtte Vandenbempt.

Aan Genkse zijde zou men al met de halve finale van de beker bezig zijn, werd gefluisterd in de wandelgangen. De oude knoken van Thomas Buffel werden gespaard, de Kosovaarse lichtvoet Zhegrova – 18 nog maar – kreeg zijn kans. Maar als die al eens in een doelrijpe positie kwam, door ver uitkomen van Steppe, krulde die de bal naast. De reactie van het Genkse publiek hield het midden tussen beleefd applaus en ontstemd geroezemoes. De rust volgde snel. Oef. Soep.

Een blik op het klassement leert dat zowel STVV als Racing Genk een realistische kans op play-off 1 heeft. Plus: de twee clubs liggen in Limburg – dat heet dan een derby. Een buitenstaander zou een match vol vuur en inzet verwachten. Maar, zo zag Vandenbempt mee met ons: “Dit is eerder play-off 2-niveau.”

De rust bracht geen beterschap. Het Genkse publiek ging zich ook beginnen ergeren. Balletjes breed en achteruit wekken sowieso niet veel goodwill op, als ze dan nog gegeven worden in ziekenhuisvariant, wordt het helemaal hemeltergend. Luid awoertgeroep en een fluitconcert waren het gevolg. Het Racing Genk van vanavond lijkt als twee druppels water op dat van onder Albert Stuivenberg. Malinovskyi: onzuiver. Pozuelo: onherkenbaar. Schrijvers: gewisseld. Seck: drama.

Dat STVV ook niet bekoorde, ach. Het is de wetmatigheid van een ploeg die twintig speeldagen boven zijn stand gerangschikt stond. Af en toe een korte combinatie. Een schotje van De Sart, meer kwam er niet uit voort.

Er waren twee opties. Of het bleef 0-0, of een dodespelsituatie zou voor de beslissing zorgen. Malinovskyi, vrije trap vanop 25 meter, lat binnen. Onvoldoende voor totale vergiffenis voor de vijf voorgaande kwartieren, maar wel mooi. Lang duurde de Genkse vreugde niet. Stilstaande fase – of wat had u gedacht? -, Maehle hief de buitenspelval op, en Boli knalde binnen.

1-1 dus. Het had evengoed andersom kunnen zijn.