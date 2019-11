Matig Anderlecht kan niet winnen tegen Kortrijk, play off 2 komt dichterbij YP/MJR

24 november 2019

19u52 10 Anderlecht AND AND 0 einde 0 KVK KVK KV Kortrijk Jupiler Pro League Anderlecht heeft op eigen veld opnieuw niet kunnen winnen. Het speelde te steriel om de 3 punten te pakken tegen een ferm van zich afbijtend Kortrijk. Thuisbilan voor paars-wit: 13 op 27. Anderlecht staat weer dichter bij play off 2.

Geen verrassingen in de opstelling bij Anderlecht. Vooral achterin is het voor Vercauteren nog steeds puzzelen bij afwezigheid van Kompany en Sandler. De 17-jarige Kana blijft het echter uitstekende doen als centrale verdediger.

Bij Kortrijk gunde Yves Vanderhaeghe de van Frankfurt gehuurde Tuta eindelijk zijn debuut in het hart van de defensie. Vanderhaeghe wilde Tuta associëren met Kagelmacher, de enige die tot hiertoe voldoening gaf als centrale verdediger. Maar de Uruguayaan moest in extremis afzeggen wegens een keelontsteking. En dus moest de Kortrijk-coach teruggrijpen naar Kovacevic. Jakubech maakte als vervanger van de geblesseerde Bruzesse ook zijn debuut in doel.

Kortrijk haalde tot dusver slechts 3 punten buitenshuis, uitgerekend bij hekkesluiter Cercle Brugge. De vrees voor een pandoering op het veld van een puntenpakkend Anderlecht was dus niet onterecht. Maar wanneer Yves Vanderhaeghe naar het Astridpark terugkeert, kan zijn ploeg altijd net iets meer... Vanderhaeghe is overigens al een paar keer in beeld geweest als T2 bij paars-wit.

Anderlecht wilde zijn opmars verder zetten. “Laten we een aantal plaatsen opschuiven in de stand”, postte Michael Verschueren nog voor de wedstrijd op Instagram. Maar wat een hapklare brok moest worden, bleek een taaie côte à l’os waar Anderlecht in de eerste helft zijn tanden op stuk beet. Meer zelfs: mocht Kortrijk aan de rust hebben voorgestaan, zou dat op basis van de kansen niet eens onverdiend zijn geweest. Op het half uur dwong Mboyo Van Crombrugge van dichtbij tot een fenomenale redding en vijf minuten voor de rust wilde Kage het té mooi doen in de 16 meter en lag Van Crombrugge opnieuw goed in de weg. Anderlecht eiste wel het balbezit op, maar veel deed het daar, zoals wel vaker, niet mee. Verschaeren kwam niet in het stuk voor, Roofe zat stevig in de tang van de centrale verdedigers en het duo Saelemaekers-Sambi Lokonga kon vanuit de tweede lijn niet voor dreiging zorgen. Het was dus opnieuw wachten op een flits van Chadli. Net voor de rust scoorde de Rode Duivel ei zo na de openingstreffer.

Hoe langer de wedstrijd duurde bij een 0-0 stand, hoe groter de nervositeit werd bij Anderlecht. Zowel op het veld als in de tribunes. Het doemscenario zoals in de thuiswedstrijden tegen KV Mechelen en tegen Waasland-Beveren - telkens 0-0 - dook weer op. Vercauteren haalde Kayembe naar de kant en bracht Doku in de ploeg. Het leverde welgeteld één kans op. In een één-tegen-één situatie met Chadli, toonde Jakubech zich de sterkste.

In de slotminuut werd een doelpunt van Lerpoint nog afgekeurd wegens buitenspel.