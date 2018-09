Matchwinnaar Wesley: "Ik hou van dit soort fysieke matchen. Hier winnen is niet evident" MH

23 september 2018

16u44

Bron: Play Sports 0 Jupiler Pro League Een loepzuivere hattrick. Een bijzonder efficiënte Wesley Moraes kroonde zich vandaag tot matchwinnaar in de Ghelamco Arena. Braziliaans killerinstinct. Voor de microfoon van Play Sports was de bonkige spits dan ook opgetogen.

"Ik ben blij dat ik mijn team kon helpen met drie goals", stak Wesley van wal. "Ik hou wel van dit soort fysieke matchen. Af en toe een tik krijgen van een verdediger, hoort erbij. Uiteraard wil ik graag topschutter worden. Ik voel me prima en mijn mentaliteit is verbeterd. Gent is een sterk team. Hier komen winnen is dus niet evident."

"Dit voelt fantastisch aan", reageerde kapitein Ruud Vormer dan weer. "De eerste helft speelden we niet eens zo goed. De tweede helft benutten we de ruimtes veel beter. Je komt 0-1 voor en dan loopt alles wat vlotter. Onze tweede helft was gewoonweg fantastisch. Gent zit een beetje in een lastige periode. Het is normaal dat de kopjes bij hen na de 0-2 wat naar beneden gingen."