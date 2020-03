Matchwinnaar Rits: “Het was een duel op scherpst van de snee, maar zeker niet onsportief” JBE/ABD/DMM

01 maart 2020

18u07

Bron: VTM Nieuws 0 Jupiler Pro League Matchwinnaar Rits. De middenvelder van Club Brugge kopte in het slot de beslissende 1-2 voorbij Genk-doelman Didillon. “Of dit een verdiende zege is? Dat vind ik wel.”

“Wij voetbalden de beste kansen bij mekaar”, ging Mats Rits verder. De wedstrijd tussen Genk en Club werd ontsierd door een korte knokpartij en heel wat controversiële fases. “Ja, het was een duel op het scherpst van de snee, maar het was zeker niet een onsportieve match, vond ik. Dat geknok aan de zijlijn? Geen idee vanwaar dat kwam. Ach, dat hoort bij het voetbal, zeker?”

De Ketelaere: “Hadden wedstrijd sneller moeten doodmaken”

“Een verdiende zege”, was ook de mening van die andere doelpuntenmaker, Charles De Ketelaere. “We waren de betere ploeg in de tweede helft en hadden enkele uitgespeelde kansen. Mijn knal op de paal? Ik heb ‘m al enkele keren voorbij zien gaan in mijn hoofd. (grijnst) Ik had iets meer naar rechts moeten schieten, hé. Dat het een stevige wedstrijd was tegen Genk? Het was heftig langs beide kanten. Daar moeten we mee leren leven.”