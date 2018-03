Matchvervalsing? Geen klacht, geen onderzoek, geen hoop voor Malinwa NVK/FDZ/DPB

13 maart 2018

06u20 1 Jupiler Pro League De insinuaties over matchvervalsing in de degradatiestrijd vlogen zondag in het rond, maar uiteindelijk laten KV Mechelen, Eupen, de Pro League én het gerecht de zaak in eerste instantie koelen zonder blazen.

"Neen, we dienen geen klacht in na de match Eupen-Moeskroen", aldus KV Mechelen-bestuurslid Olivier Somers gisteravond. KVM had zondag nochtans luidop zijn bedenkingen geuit over de manier waarop Eupen in een kwartier tijd vier goals maakte tegen Moeskroen om zo de degradatie te vermijden. Zonder harde feiten kan Malinwa geen stappen ondernemen.

Ook Eupen is niet van plan verdere acties te ondernemen. "We concentreren ons op play-off 2", laat algemeen manager Christoph Henkel weten. Verschillende bronnen rond Eupen hadden off the record bevestigd dat een vijftal spelers via hun makelaar waren benaderd met de melding dat er weleens een contract zou kunnen klaarliggen bij KV Mechelen. "Het was een gespreksonderwerp in de kleedkamer in de dagen voor de laatste match", zegt ook verdediger Siebe Blondelle. Maar geen enkele Eupenspeler wil formeel gezegd hebben dat hij zélf benaderd is. Wellicht omwille van de meldingsplicht die de bond spelers oplegt vanaf het moment dat er 'enig vermoeden bestaat van competitievervalsing'. Niet of te laat melden kan een schorsing opleveren.

Nog volgens het bondsreglement zou de straf voor KV Mechelen, indien bewezen is dat de club een voorstel heeft gedaan aan spelers van Eupen, zeer zwaar kunnen zijn. Degradatie, boetes van 5 tot 20% van de bruto-ontvangsten van de club, tot zelfs schrapping. Somers benadrukt dat Mechelen zelf geen toenadering heeft gezocht. "Wij hebben nooit met een speler van Eupen gesproken, daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken."

Licentiecommissie?

Omdat KV Mechelen en Eupen geen verdere actie ondernemen, blijven ook het bondsparket en het gerecht voorlopig enkel stand-by. "We hebben eerst concrete informatie en bewijzen nodig", klinkt het bij beide instanties. Bij de Pro League valt eenzelfde geluid te horen. "De uitspraken van beide clubs na de match gebeurden in volle emotie. Alleen als de partijen hun hevige uitspraken herhalen, zal ik gedwongen zijn tussen te komen", aldus CEO Pierre François.

Zo lijkt de degradatiesaga te eindigen met veel geblaat maar weinig wol. KV Mechelen heeft nog één kans om alsnog in 1A te blijven: via de licentiecommissie. Als een andere eersteklasser geen licentie krijgt en KVM wel, mag Mechelen op het hoogste niveau blijven. Al blijft dat lastig: de afgelopen seizoenen hebben OH Leuven en Westerlo vergeefs geprobeerd de degradatie te omzeilen door de licentie van Moeskroen te betwisten.