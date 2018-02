Mascotte Club Brugge reageert met ludiek filmpje op controverse met Genk-fans: "Ik heb die gasten graag" MH

20 februari 2018

18u29

Bron: Twitter Club Brugge 18 ClubTV sprak exclusief met de verdachte van het Beer-incident 🐻 pic.twitter.com/q4ozsfCRlE Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link Jupiler Pro League Met een ludiek filmpje op de sociale kanalen wimpelt Club Brugge alle beschuldigingen omtrent het 'beer-incident' van zich af. " Ja, dit is de zwaarste periode uit mijn leven", klinkt het bij Bene, de clubmascotte.

“Toen de beer het bezoekersvak passeerde, stak hij zijn middenvinger op en deed hij alsof hij zijn broek liet zakken”, zei Rudy Claessens van de Genkse supportersfederatie. “Ik heb veel geweend en twee nachten niet geslapen”, reageert Bene, de mascotte. “Mijn middelvinger of poep tonen aan de supporters, zou nooit in mij opkomen. Ik heb die gasten graag, iedereen is welkom bij mij. Ja, dit is de zwaarste periode uit mijn leven."

De Brugse politie bevestigde intussen dat er voor bepaalde Genk-supporters een boete of stadionverbod dreigt wegens obscene gebaren. Bene daarentegen kijkt alweer vooruit naar de volgende wedstrijd van Club. “Ik ga even rusten en een potje honing eten met de kinderen in de Meli (pretpark), om er dan weer een groot feest van te maken tijdens Club Brugge-Kortrijk.”