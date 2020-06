Marco Kana verlengt tot 2023 bij Anderlecht: “Absolute topspeler van hem maken” XC

17 juni 2020

16u08 0 Anderlecht ‘In youth we trust.’ Anderlecht houdt Marco Kana langer aan boord. De 17-jarige verdediger ondertekende een contract tot 2023. “Dit is een logische stap in de ontwikkeling van mijn carrière.”

In Youth We Trust. Marco Kana 2020-2023. 🟣⚪ Technique. Inzicht. Maturité et intelligence. Een ket van het huis. Bruxellois trilingue. En made in Neerpede: van de U7 -> équipe A. Mauves un jour. Mauves toujours. https://t.co/ZlUaqQe7KY pic.twitter.com/p1O0C1qJHC RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Anderlecht wist eerder Killian Sardella langer aan zich te binden, nu verlengt ook Marco Kana zijn contract. “Ik heb hier alle jeugdreeksen doorlopen en voetbalde de voorbije jaren samen met onder meer Jeremy Doku, Yari Verschaeren en Killian Sardella. RSC Anderlecht is mijn huis”, vertelt Kana op de clubwebsite van Anderlecht.

“Ik wil mijn ouders en mijn trainers danken voor de steun en de begeleiding waar ik tot vandaag van heb mogen genieten. Ik heb de beslissing genomen in nauw overleg met mijn ouders. Dit is een logische stap in de ontwikkeling van mijn carrière. Ik zal er alles aan doen om het vertrouwen van de technische staf, de club en de supporters te verdienen.”

Verbeke: “Zullen hem bijstaan om van hem een absolute topspeler te maken”

Sportief verantwoordelijke Peter Verbeke juicht de beslissing van Kana toe: “Marco is een typische voetballer van paars-wit. Hij is daarenboven leergierig, bescheiden en kan daarom uitgroeien tot een leidersfiguur. Hij kan ingezet worden op verschillende posities, achteraan en op het middenveld.”

“Marco heeft een grote progressiemarge en we zullen hem bijstaan om van hem een absolute topspeler te maken. Zijn beslissing kadert in onze visie om talentvolle jeugd alle kansen te geven om op het hoogste niveau te schitteren. We zijn blij dat Marco en zijn ouders voldoende nuchter zijn om geen stappen over te slaan in zijn ontwikkeling.”

