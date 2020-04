Marc Van Ranst legt uit waarom regering de sport nog geen duidelijkheid kan geven: “Datums geven nog te moeilijk” KDW/ODBS

27 april 2020

20u21 0

Ook na de conference call van de Pro League is er nog geen beslissing rond de afloop van onze competitie. De leden van de Algemene Vergadering kijken uit naar het oordeel van de Nationale Veiligheidsraad om al dan niet definitief stil te leggen, maar dat laat op zich wachten. Waarom? “Ik snap dat iedereen graag duidelijkheid wil en die willen we ook geven, maar we zitten hier met een pandemie die niet altijd evolueert zoals we dat willen”, aldus viroloog Marc Van Ranst bij VTM NIEUWS. “Datums geven is bijzonder moeilijk, zeker wanneer die wat verder in de toekomst liggen. We moeten iets beoefenen wat zeker in de sport bijzonder moeilijk is: geduld. In deze fase kunnen we niet anders.”

