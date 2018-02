Marc Degryse: "Hein is slachtoffer van situatie" Onze analist begrijpt frustraties van Vanhaezebrouck Marc Degryse

06 februari 2018

"Anderlecht is een puinhoop. Het was de voorbije decennia de rijkste club van het land - in België kon het iederéén kopen -, maar nu moest het bedelen. Hein Vanhaezebrouck heeft gelijk als hij zegt dat zijn ploeg verzwakt uit de transferperiode gekomen is. Mede daardoor leek het team dat gisteren startte op een elftal dat net een voorbereiding achter de rug had... Ik wil maar zeggen: op díe manier is het moeilijk resultaten te boeken. En dus is Hein in zekere zin een slachtoffer."

